Аналитики МТС, изучив траты жителей Новосибирска на путешествия, пришли к выводу, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно. Средний чек в турагентствах упал в 2,8 раза, при этом количество покупок из-за отложенного спроса выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее существенные коррективы в планы на отпуск внес коронавирус: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Только с середины мая расходы на туризм начали восстанавливаться после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах Новосибирска увеличилось на 50% год к году, а в августе – на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек – в 2,8 раза в июле и на 17% в августе.

Количество транзакций по билетам на поезда в июле стало больше прошлого года на 25%, в августе – на 62%. По авиабилетам в июле также произошло увеличение на 28%, а в августе, наоборот, снижение на 22%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +10% в июле и +6% в августе, а авиатранспорт показал еще более значительный рост – на 14% в июле и на 39% в августе год к году.

Часть новосибирцев отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле практически в два раза, однако, в августе показатель стал на 10% ниже прошлого года.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка». Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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