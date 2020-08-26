В новосибирском физмат-лицее №159 завершили масштабный ремонт

Крупный ремонт завершился в новосибирском лицее №159 по улице Дучи Ковальчук. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, здесь полностью отремонтировали фасад здания и обновили учебные классы.

«Здесь был проведён капитальный ремонт: полностью по периметру здания сделана новая облицовка фасада, заменён лестничный марш и отремонтированы классы. Они оборудованы современной техникой, укомплектованы новыми партами. Также закуплено оборудование для столовой», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр отметил, что в период пандемии в школе будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Уже закупаются антисептики и термометры, для учеников составлен график питания, а в кабинетах по-новому расставлены столы и стулья. Кроме того, торжественная линейка 1 сентября пройдёт в три приёма.

«Один класс первый и один – одиннадцатый, — уточнил Анатолий Локоть. — Занятия для пятых и восьмых классов будут проводиться по смешанной системе: пять дней в обычном режиме и один – в дистанционном».

Как отметила директор лицея №159 Татьяна Гобачёва, из-за дистанционного обучения капремонт в школе в этом году начался раньше.

«Старый фасад был изношенный. Из-за разноцветного кирпича внешне здание выглядело не так эффектно. И второй момент – была ощутимая потеря тепла. А сейчас стены утеплены. Внутри здания проведены серьёзные работы: полностью заменён лестничный марш с первого по третий этаж, заменены старые плиты 1962 года на современные гранитные. Сделано несколько авторских учебных кабинетов и проведён текущий ремонт всех помещений», – сообщила Татьяна Горбачёва.

Лицей № 159 открылся в 1962 году, он специализируется на углубленном изучении математики и физики. За годы своей работы учреждение получило золотой сертификат и золотую медаль, подтверждающую безупречное качество предоставляемых услуг, а также было занесено в Федеральный электронный реестр «Доска почёта России».

Ранее сообщалось, что школу в Болотном, которую строят по поручению президента РФ, сдадут раньше срока.

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