Школа на 750 мест в городе Болотном Новосибирской области примет учеников уже 1 сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что новое образовательное учреждение откроется лишь в декабре следующего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание школы №4 по улице Ремесленная возводится по поручению президента Владимира Путина – к главе государства лично обратились жители Болотного в режиме ВСК. 18 августа 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить на строительство 530 млн рублей из областного бюджета.

Помещение будет состоять из трёх трёхэтажных блоков. В нём также предусмотрен актовый зал на 390 мест. Как отметили в правительстве региона, досрочная сдача объекта стала возможной благодаря заблаговременному получению проектно-сметной документации.

«По всем объектам всё воплощается в жизнь в достойные сроки и с хорошим качеством. Кроме того, сегодня мы обязательно поймём, какие новые наказы формируют следующую программу действий на ближайшее время», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Болотнинский район, где он проконтролировал исполнение поручений 2018-2019 годов.

Кроме того, в феврале этого года в Болотнинском районе завершился капремонт стоматологических кабинетов. На это по поручению губернатора от 18 августа 2018 года из областного бюджета было выделено 4,4 млн рублей.

Также в Болотном работает новый детский сад «Сказка» на 230 мест, построенный в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы». Сейчас это единственное дошкольное учреждение района, куда принимают детей от полутора лет. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь реализуется ряд программ дополнительного образования. В 2021 году перед детсадом планируется построить автопарковку, средства на это выделят из депутатского фонда.

Ранее сообщалось, что Андрей Травников проконтролировал работу по строительству и реконструкции социальных объектов территории.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.