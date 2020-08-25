Несмотря на то, что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло в конце августа в Москве на площадке партии.

Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует — согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.

«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», — заявил Дмитрий Медведев.

Партия совместно с минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил в свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют на основе предложений граждан.

«Конечно, нужны меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе этого позволить. Как правило, именно первоначальный взнос вызывает сложности с приобретением жилья у малоимущих. Поэтому, если будет разработана стимулирующая программа по финансированию первоначального взноса, например, целевые субсидии при льготной ипотечной ставке в 6,5 процентов годовых, то человек будет понимать, что квартира в его собственности и он будет выплачивать эти проценты. Мне кажется, что именно такие меры господдержки – адекватные и дают уверенность людям в том, что у них есть собственное жилье и их никто не выселит. Я сторонник такого направления, нежели социального найма. Считаю, что государство сейчас твёрдо стоит на ногах, чтобы оказывать поддержку в виде первоначальных взносов», — прокомментировал депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский.

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