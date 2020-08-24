Первая в Кузбассе цифровая остановка общественного транспорта заработала в Кемерово на Кузнецком проспекте, 35. Комплекс обслуживает два трамвайных маршрута №5 и №10, которые связывают Центральный район Кемерово с Южным и Рудничным.

Остановка оснащена онлайн-системой отслеживания движения транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, устройствами для зарядки смартфонов, а также бесплатной точкой доступа в интернет для ожидающих пассажиров.

Отслеживанием городского транспорта занимается онлайн-карта 2ГИС. Также кемеровчане и гости города могут самостоятельно находить маршрут до пункта назначения с помощью опции «Голосовой вызов». Система проанализирует запрос и предложит наиболее приемлемый вариант на экране. Работа остановки ведется через встроенную систему на трех мини-компьютерах, управляющих умным блоком, круглосуточным видеонаблюдением за безопасностью, а также информационным светодиодным экраном. . Во время ожидания трамвая пассажиры могут зарядить свои гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi, а в случае экстренной ситуации связаться со службой 112.

Канал связи для новой остановки предоставил оператор «МегаФон», уже имеющий опыт реализации аналогичных проектов в городе Нижняя Тура Свердловской области, где работает 18 «умных» остановок.

«Первый проект умной остановки в Кемерово демонстрирует передовые телекоммуникационные решения в развитии региональной урбанистики, – отметила директор Кузбасского отделения МегаФона Людмила Цветкова. – Теперь кемеровчане смогут ожидать транспорт в комфортной и безопасной среде и, конечно же, проводить это время с пользой, имея неограниченный доступ к информационным ресурсам и полезным сервисам. Проект открывает большие перспективы развития умных решений в городах Кемеровской области совместно с региональными муниципалитетами».

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