Сбербанк и Google совместно с правительством Новосибирской области проведут конференцию для предпринимателей «Бизнес-класс». Бесплатное онлайн-мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса.

В онлайн-встрече с предпринимателями примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Сибирского банка Татьяна Галкина, а также управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка Олег Семененко, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич. Спикеры обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса, методы адаптации к изменениям в экономике, вызванным пандемией коронавируса, а также роль бизнес-обучения.

Предприниматели также узнают о том, как адаптироваться к новым реалиям с помощью бесплатной программы «Бизнес класс».

Кроме того, запланирован вебинар на тему «Краткосрочная стратегия восстановления бизнеса», который проведет эксперт программы «Бизнес класс» Константин Холстинин.

Участие бесплатное, всем желающим подключиться поучаствовать в конференции необходимо зарегистрироваться заранее.

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