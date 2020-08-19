Сбербанк и Google совместно с правительством Новосибирской области проведут конференцию для предпринимателей «Бизнес-класс». Бесплатное онлайн-мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса.
В онлайн-встрече с предпринимателями примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Сибирского банка Татьяна Галкина, а также управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка Олег Семененко, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич. Спикеры обсудят меры поддержки малого и среднего бизнеса, методы адаптации к изменениям в экономике, вызванным пандемией коронавируса, а также роль бизнес-обучения.
Предприниматели также узнают о том, как адаптироваться к новым реалиям с помощью бесплатной программы «Бизнес класс».
Кроме того, запланирован вебинар на тему «Краткосрочная стратегия восстановления бизнеса», который проведет эксперт программы «Бизнес класс» Константин Холстинин.
Участие бесплатное, всем желающим подключиться поучаствовать в конференции необходимо зарегистрироваться заранее.