Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал 14 августа на брифинге о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На этой неделе официально заявили о том, что зарегистрирована вакцина от коронавируса. Мы уже получили из министерства здравоохранения РФ критерии, которым должна соответствовать территория, чтобы проводить прививочную кампанию, – подчеркнул в ходе брифинга Константин Хальзов. — Скорее всего, в первую очередь будут прививать медицинских работников и сотрудников сферы образования, мы подготовили эту статистику, посчитано количество человек – это порядка 110 тысяч. Новосибирская область готова, у нас есть все необходимое, чтобы получить вакцину, хранить ее, транспортировать и обеспечить вакцинацию необходимой категории граждан. Надеемся, что в эту категорию попадут лица старше 65 лет, которые сегодня наиболее подвержены возможности заражения и возникновения осложнений. Будем ждать наработок и регламентированных документов со стороны Роспотребнадзора».

Глава минздрава региона также отметил, что в течение последних как минимум семи дней за сутки фиксируется менее 100 заболевших коронавирусом – таким образом, в регионе сохраняется позитивная динамика.

Напомним, сегодня в Новосибирской области выявлено 67 инфицированных коронавирусом.

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