По данным оперштаба на утро 14 августа в регионе зарегистрировано 10518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 618 детей. 9085 пациентов выписаны с выздоровлением, включая 163 человека за сутки.

Ещё 67 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области.

Скончались трое пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса к настоящему моменту скончались 306 человек. В отделениях реанимации находятся 52 человека, на ИВЛ – 6 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1094 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов Новосибирской области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 617 пациентов.

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