Сообщение о назначении Татьяны Людмилиной директором новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» появилось на официальном сайте областного минкульта.

«7 августа 2020 года на должность директора Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» назначена Татьяна Людмилина. Соответствующий приказ подписан министром культуры Новосибирской области Натальей Ярославцевой.

Татьяна Николаевна Людмилина – заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Стаж работы в сфере культуры составляет более 25 лет», — говорится в сообщении на официальной странице министерства культуры Новосибирской области в соцсети Facebook.

Напомним, что Татьяна Людмилина возглавляла театр «Глобус» с 2002 года до своего назначения в 2014 году директором Новосибирской филармонии.

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