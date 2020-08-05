«Сибирский гигант» не смог оспорить в суде намерение банкротить компанию

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в иске руководству торгового холдинга «Сибирский гигант», требовавшего взыскать 10 млн рублей с бизнесмена Сергея Ильенко, ранее заявившего о готовности требовать признать компанию несостоятельной.

Решение опубликовано на сайте арбитража. Как следует из документа, специализирующийся на оптовой торговле продуктами новосибирский бизнесмен Сергей Ильенко разместил в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщение о намерении требовать несостоятельности торгового холдинга «Сибирский гигант». Причиной стал долг компании бизнесмену в размере более 5 млн рублей за поставленную продукцию. Этот долг Сергей Ильенко также требовал через арбитражный суд, однако позднее забрал заявление.

Между тем, руководство «Сибирского гиганта» посчитало размещенное в ЕФРСБ сообщение бизнесмена «не соответствующим действительности и порочащим репутацию». Торговый холдинг потребовал опровержения и взыскания с Сергея Ильенко 10 млн рублей в качестве компенсации репутационного вреда. Суд в требованиях отказал, в частности, поскольку истец не представил доказательств того, что спорное сообщение сказалось на его отношениях с поставщиками. Кроме того, по данным суда, за последние 12 месяцев контрагенты подали к «Сибирскому гиганту» более 40 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 100 млн рублей. Будет ли решение арбитражного суда обжаловано «Сибирским гигантом», пока неизвестно.

Торговый холдинг «Сибирский гигант» работает в Новосибирске с 1996 года, его возглавляет депутат Законодательного собрания региона Александр Манцуров. В состав холдинга входят гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас» и универсамы «Горожанка».

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