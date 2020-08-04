Вчера президент России Владимир Путин поздравил Новосибирский государственный краеведческий музей со 100-летним юбилеем. Сегодня музей посетил полномочный представитель президента РФ по СФО, сообщает пресс-центр полпредства.

«Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 100-летием создания Новосибирского государственного краеведческого музея. Все прошедшие годы музей развивается как крупный культурный, просветительский центр, неизменно привлекает посетителей обширной и содержательной экспозицией. Его богатейшие коллекции рассказывают об истории освоения Сибири и становлении её промышленности, о самобытных традициях и обычаях живущих здесь народов. И конечно, в музее представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, ценные археологические находки, кино- и фотодокументы. Важно, что ваш коллектив с уважением относится к заветам многих поколений своих предшественников, проводит глубокую научную, исследовательскую работу, пополняет собрание музея новыми уникальными экспонатами, уделяет неустанное внимание реализации востребованных образовательных, информационных, выставочных проектов, вызывающих неподдельный интерес жителей и гостей Новосибирска», — говорится в телеграмме Владимира Путина.

Сергей Меняйло отметил, что сохранение исторической правды для будущих поколений — это обязательное условие поступательного развития государства. «Каждый регион нашей большой страны обладает уникальными культурными особенностями, доставшимися им от предков, поэтому краеведческие музеи выполняют особую миссию. Рассказывая живую историю родного края, они формируют чувство любви к малой Родине и сопричастности ко всему, что здесь происходит», – сказал полпред. Сергей Меняйло ознакомился с действующими экспозициями Краеведческого музея.

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