Экс-глава НИИТО Михаил Садовой по решению суда находится под домашним арестом с 27 февраля. Такая мера пресечения была избрана судом в рамках нового уголовного дела о хищениях при госзакупках в НИИТО. На сайте Центрального районного суда сообщается, что Садовому продлён домашний арест.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 24 июля 2020 года продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Садового М.А. на 3 месяца, а всего до 8 месяцев 1 суток, то есть до 28 октября 2020 года, с сохранением ранее установленных запретов», — говорится в сообщении.

Михаил Садовой, который с 2006 года работал в НИИТО в должности директора, был приговорен Центральным районным судом Новосибирска в июне 2019 года к 3 годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.