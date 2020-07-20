Избирательная комиссия Новосибирской области заверила список ЛДПР по единому округу в Заксобрание. В головной части списка – «двойка»: лидер партии Владимир Жириновский и координатор регионального отделения Александр Щербак.

Как пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» в новосибирском отделении ЛДПР, партия выставляет кандидатов по всем одномандатным округам в Совет депутатов Новосибирска (там выборы проходят по мажоритарной, одномандатной, системе) и по 38 одномандатным округам в региональный парламент. Будущие участники избирательной кампании сейчас предоставляют свои документы в избирком, имена 24 уже видны в системе ГАС выборы.

Переизбираться собирается действующий депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (округ № 2). На округе № 8 в Заельцовском районе от партии баллотируется помощник регионального парламентария Василий Стрекалов. «Континент Сибирь» сообщал, что там же выдвинулся его однофамилец Иван Стрекалов. На этой территории переизбирается депутат-коммунист Иван Конобеев.

На округе № 42 в горсовет появился полный тезка кандидата от ЛДПР Дмитрия Курочкина. Второй Дмитрий Курочкин – самовыдвиженец, работает экспедитором. Округ № 42 в действующем созыве представляет застройщик, член фракции «Единая Россия» Александр Родионов, он собирается на переизбрание.

Среди будущих кандидатов от ЛДПР в Заксобрание нет действующего депутата, лидера фракции в региональном парламенте Владислава Савельева.

По информации «Континента Сибирь» на округе № 14 партия выдвигает депутата Совета депутатов Маслянинского района Романа Казакова. В действующем созыве Законодательного собрания территорию представляет экс-спикер регионального парламента Иван Мороз и директор «Первого строительного фонда» Майис Мамедов.

В списках по территориальным группам в Заксобрание в числе прочих фигурируют имена члена фракции ЛДПР в региональном парламенте Олега Суворова и депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Выборы в Новосибирской области пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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