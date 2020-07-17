Сегодня выдвижение однофамильцев на одномандатных округах — это уже слишком простой ход. На округе в Советском районе Новосибирска баллотируеся брат основного кандидата. Как появление тезок накаляет электоральное пространство перед голосованием в областное Заксобрание и горсовет?

Братья по округу

«Континент Сибирь» с начала года называл Советский район одной из острейших территорий предвыборного Новосибирска. Округ № 36 в Законодательное собрание подтвердил этот статус в период горячей фазы внутрипартийной конкуренции «Единой России». Лидером на обязательных праймериз, по результатам которых ЕР отбирает своих будущих кандидатов, стал бизнесмен Владислав Плотников. Однако в ЕР учли методы, которые помогли ему обойти действующего парламентария Алексея Андреева. В итоге одномандатником партия выставила именно депутата Андреева, а Плотников занял место вверху территориального списка.

Но и после этого округ не перестал притягивать к себе внимание наблюдателей за новосибирскими выборами. Неожиданно по округу № 36 самовыдвиженцем заявился Андрей Андреев. Не просто однофамилец, а брат действующего депутата, с которым тот «мало общается».

Собеседники редакции, которые имеют непосредственное отношение к местным предвыборным событиям, считают: первое, что приходит на ум – предположить, что за появлением Андрея Андреева на округе стоит Владислав Плотников.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» бизнесмен подчеркнул, что участвует в выборах как «списочник» от «Единой России». По его словам, он из СМИ узнал не только о том, что на округе появился однофамилец, но и то, что у депутата вообще есть брат.

На просьбу прокомментировать предвыборную ситуацию он в первую очередь реагирует фразой: «Любой конфликт с Андреевым для меня сейчас чреват большими проблемами». Он подчеркнул, что партийный раздор перед выборами ему не на руку. «Я – бизнесмен, привык инвестировать деньги только в проекты, которые мне приносят пользу. В этой истории нет моей выгоды, скорее наоборот. Кто-то пытается подставить мое имя», – рассуждает Владислав Плотников.

Он акцентирует внимание, что доверяет Дмитрию Дьячкову, который руководит его предвыборным штабом. Также Владислав Плотников называет себя «не очень продвинутым человеком в политике» и советует поискать других бенефициаров «этой провокации».

Не лишним будет отметить, что от «Справедливой России» по округу идет бывший единоросс, управляющий директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. От КПРФ – генеральный директор «Тяжстанкогидропресс» Анатолий Олейников. Также среди кандидатов представитель «Новых людей», методист проекта из «Центра развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко.

Для того, чтобы однофамилец превратился в конкурента на округе, ему еще нужно пройти процедуру регистрации. Для самовыдвиженца – это около 2000 правильно собранных подписей потенциальных избирателей.

Поляковы

Остроты предстоящей борьбе за округ № 22 в Заельцовском районе Новосибирска в конце 2019 года придало заявление действующего депутата Заксобрания Новосибирской области Ильи Полякова. В прошлый созыв он прошел под флагами ЛДПР по списку от округа № 24 в Калининском районе. Переизбираться решил на территории, которая ему ближе как председателю совета директоров строительной компании «Стрижи». Эту же самую территорию три созыва подряд в региональном парламенте представляет коммунист, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов.

Илья Поляков уже собрал подписи как независимый кандидат и получил в избиркоме удостоверение о регистрации. Тогда на округе обозначился его однофамилец – временно неработающий Алексей Поляков из поселка Ордынское. Он тоже заявлен самовыдвиженцем.

В СМИ говорится о скриншотах сообщений в партийных чатах КПРФ в WhatsApp с призывами искать подписантов за однофамильца депутата Полякова. Комментарий в Фейсбуке Ильи Полякова по поводу выдвижения однофамильца выглядит сдержанным, он словно и не имеет в виду, что тезка появился стараниями штаба Андрея Жирнова или коммунистов: «… я не верю, что соперники могут до такой степени недооценивать способность заельцовцев разбираться, кто есть кто. Поэтому желаю однофамильцу удачи в сборе подписей, она ему понадобится!»

Однако близкие к штабу Ильи Полякова специалисты упоминают не только о скриншотах штабного чата, но и о «живых участниках событий».

Андрей Жирнов на звонки корреспондента «Континента Сибирь» не ответил. Но пообщаться согласился его помощник Артем Громов. Он называет происходящее «провокацией в их сторону». «Андрей Жирнов работает на округе более 15 лет и выигрывал только в честной открытой борьбе с оппонентами. Сам Андрей, штаб, компартия узнали о самовыдвиженце по фамилии Поляков из СМИ. Лично я не видел ни одной переписки, о которой говорит «Тайга.Инфо». Что значит, у них есть в распоряжении скриншот какого-то чата? Давайте я создам чат, переименую в своем телефоне список контактов и попрошу товарищей мне написать. Мы получим переписку Путина, Толоконского и Городецкого, которые решают кулуарные вопросы», – комментирует появление однофамильца на территории Артем Громов.

Он считает, что оснований для жалобы в избирательную комиссию на данный момент нет. «Я вижу общие фразы, предположения, но прямо на нас никто не указывает. В любом случае, кто бы ни был этот однофамилец, ему еще нужно подписи собрать и пройти сложный бюрократический процесс регистрации. В конце концов, в истории выборов в России бывали и совпадения, когда на округе появлялись люди с одинаковыми фамилиями», – говорит помощник Андрея Жирнова.

Тем не менее, он и его соратники по партии в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» не готовы исключать причастности к истории своих оппонентов по выборам. Например, Артем Громов приводит в пример мостик на улице Магаданская. «Якобы Андрей Жирнов и глава Центрального округа планируют его снести. Это неправда, этого не могло быть. Оппоненты сделали расклейку и записали ролики. Я не удивлюсь, если их изощренные умы придумал что-то еще, чтобы очернить компартию и Андрея Жирнова», –резюмирует Громов.

Товарищ Жирнова, по партии, городской депутат-коммунист Валерий Науменко прямо называет фамилию представителя штаба Ильи Полякова, директора по развитию ГК «Стрижи», кандидата в горсовет по Заельцовскому району, лидера новосибирских «Зеленых» Игоря Украинцева. «Я вот не слышал, что это сделал Жирнов. Зато я знаю об экстравагантности политтехнолога Игоря Украинцева. Он мог придумать стратегию, при которой появляется масса Поляковых, выгребают все голоса, которые потенциально они могли собрать, а потом пять из них снимаются в пользу шестого. Чего только не придумает пытливый и нестандартный ум Украинцева», – говорит Валерий Науменко.

Игорь Украинцев парирует: «Это наговоры. Наши оппоненты наступают на собственные грабли, пытаются кого-то обвинить, меня демонизируют. Я уверен в реальности скриншотов переписок из коммунистических чатов с призывами собирать подписи за лже-Полякова. Эта партия, будучи в оппозиции, обвиняла ЕР в использовании грязных технологий. Сейчас она в Новосибирске получила властные рычаги и использует административный ресурс по максимуму. Я даже не говорю о зачистке наших материалов в Заельцовском районе. Есть видеозаписи, переписка в домовых чатах. Коммунистические активисты приезжали собирать подписи за однофамильца Полякова и в микрорайон Стрижи, где призывали в то же время голосовать за Жирнова. Также мы проверяем информацию о том, что в сборе подписей за лже-Полякова участвовали сотрудники муниципальных служб и соцзащиты», – рассказывает Украинцев.

По информации «Континента Сибирь», которая поступила к вечеру 17 июля, в территориальную избирательную комиссию Заельцовского района сегодня подано заявление о снятии кандидатуры Алексея Полякова, однофамильца депутата.

Но как стало известно редакции, однофамилец парламентария может появиться на округе № 10 в горсовет по Заельцовскому району, где выдвигается соратница Ильи Полякова, руководитель некоммерческой организации общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова. Это новый округ, где «Единая Россия» выставляет племянника главы общины езидов Армана Озманяна.

Стрекаловы

Одна из острейших территорий, судя по количеству претендентов на мандат в городской Совет депутатов, – округ № 8 в Заельцовском районе. К моменту написания материала (днем 17 июля) избирком обнародовал данные шести кандидатов. Причем, основные еще даже не заявились. Нет информации о выдвижении действующего депутата Ивана Конобеева, который идет от КПРФ, и о Василии Стрекалове от ЛДПР.

Но уже появилась графа о 20-летнем студенте-самовыдвиженце Иване Стрекалове. СМИ (например, здесь и здесь) сообщают, что он идет при неофициальной поддержке КПРФ. Василий Стрекалов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» выражает уверенность, что технологию выдвижения его однофамильца используют оппоненты. «По социологическим оценкам, технология способна отнять 3-7 % у кандидата на округе, где есть его однофамилец. По совокупности факторов у меня складывается ощущение, что вероятно нечто подобное пытаются сделать товарищи из КПРФ на округе № 8», – рассуждает Василий Стрекалов.

Его поддерживает координатор регионального отделения ЛДПР Александр Щербак. «Василий Стрекалов работает на 8 округе больше года. По данным опросов, которые наша социологическая служба провела перед началом кампании, он лидировал на округе. На втором месте с большим отставанием находится действующийдепутат от КПРФ Иван Конобеев. Недавно на округе появился самовыдвиженец Иван Стрекалов. По неподтвержденным сведениям жителей округа и по данным новосибирских СМИ подписи собираются при активной поддержке КПРФ. Весьма сомнительна надежда наших конкурентов на то, что избиратели не разберутся, кто есть кто, вряд ли чёрные технологии смогут как-то им помочь изменить ситуацию в свою пользу», – отмечает Щербак.

Коммунист Иван Конобеев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал Василия Стрекалова довольно эффективным технологом. «Его именем в Заельцовском районе подписаны урны, изрисованы кусочки асфальта. В интернете я обнаружил, что он писал магистерскую работу по избирательным технологиям. Да, я не могу быть уверен, что он лично стоит за историей с выдвижением однофамильца, но не могу не подозревать его заинтересованности», – заключает Иван Конобеев.

На округе № 8 также выдвинулся член «Партии Дела», домохозяин, экс-кандидат в мэры Новосибирска Олег Викторович и директор бара 113 (ООО «Приятель») и до сих пор не запущенного бармолла «BlaBlaBar Новосибирск» Андрей Васин (партия «Новые люди»). В качестве независимых кандидатов заявились журналист Мария Лондон (коалиция «Новосибирск-2020»), директор «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик и безработный Иван Буцан.

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