Однофамильцы накаляют предвыборное поле в Новосибирской области

Елена Аникина
 
Илья Поляков (справа) уже собрал подписи как независимый кандидат и получил в избиркоме удостоверение о регистрации. Тогда на округе обозначился его однофамилец – временно неработающий Алексей Поляков из поселка Ордынское. На фото слева - депутат Андрей Жирнов.

Сегодня выдвижение однофамильцев на одномандатных округах — это уже слишком простой ход. На округе в Советском районе Новосибирска баллотируеся брат основного кандидата. Как появление тезок накаляет электоральное пространство перед голосованием в областное Заксобрание и горсовет?

Братья по округу

«Континент Сибирь» с начала года называл Советский район одной из острейших территорий предвыборного Новосибирска. Округ № 36 в Законодательное собрание подтвердил этот статус в период горячей фазы внутрипартийной конкуренции «Единой России». Лидером на обязательных праймериз, по результатам которых ЕР отбирает своих будущих кандидатов, стал бизнесмен Владислав Плотников. Однако в ЕР учли методы, которые помогли ему обойти действующего парламентария Алексея Андреева. В итоге одномандатником партия выставила именно депутата Андреева, а Плотников занял место вверху территориального списка.

Но и после этого округ не перестал притягивать к себе внимание наблюдателей за новосибирскими выборами. Неожиданно по округу № 36 самовыдвиженцем заявился Андрей Андреев. Не просто однофамилец, а брат действующего депутата, с которым тот «мало общается».

Владислав Плотников отметил, что из СМИ узнал не только о том, что на округе появился однофамилец, но и то, что у депутата вообще есть брат

Собеседники редакции, которые имеют непосредственное отношение к местным предвыборным событиям, считают: первое, что приходит на ум – предположить, что за появлением Андрея Андреева на округе стоит Владислав Плотников.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» бизнесмен подчеркнул, что участвует в выборах как «списочник» от «Единой России». По его словам, он из СМИ узнал не только о том, что на округе появился однофамилец, но и то, что у депутата вообще есть брат.

На просьбу прокомментировать предвыборную ситуацию он в первую очередь реагирует фразой: «Любой конфликт с Андреевым для меня сейчас чреват большими проблемами». Он подчеркнул, что партийный раздор перед выборами ему не на руку. «Я – бизнесмен, привык инвестировать деньги только в проекты, которые мне приносят пользу. В этой истории нет моей выгоды, скорее наоборот. Кто-то пытается подставить мое имя», – рассуждает Владислав Плотников.

Брат Алексея Андреева (на фото) Андрей Андреев также поборется за депутатское кресло

Он акцентирует внимание, что доверяет Дмитрию Дьячкову, который руководит его предвыборным штабом. Также Владислав Плотников называет себя «не очень продвинутым человеком в политике» и советует поискать других бенефициаров «этой провокации».

Не лишним будет отметить, что от «Справедливой России» по округу идет бывший единоросс, управляющий директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. От КПРФ – генеральный директор «Тяжстанкогидропресс» Анатолий Олейников. Также среди кандидатов представитель «Новых людей», методист проекта из «Центра развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко.

Для того, чтобы однофамилец превратился в конкурента на округе, ему еще нужно пройти процедуру регистрации. Для самовыдвиженца – это около 2000 правильно собранных подписей потенциальных избирателей.

Поляковы

Остроты предстоящей борьбе за округ № 22 в Заельцовском районе Новосибирска в конце 2019 года придало заявление действующего депутата Заксобрания Новосибирской области Ильи Полякова. В прошлый созыв он прошел под флагами ЛДПР по списку от округа № 24 в Калининском районе. Переизбираться решил на территории, которая ему ближе как председателю совета директоров строительной компании «Стрижи». Эту же самую территорию три созыва подряд в региональном парламенте представляет коммунист, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов.

Илья Поляков уже собрал подписи как независимый кандидат и получил в избиркоме удостоверение о регистрации. Тогда на округе обозначился его однофамилец – временно неработающий Алексей Поляков из поселка Ордынское. Он тоже заявлен самовыдвиженцем.

В СМИ говорится о скриншотах сообщений в партийных чатах КПРФ в WhatsApp с призывами искать подписантов за однофамильца депутата Полякова. Комментарий в Фейсбуке Ильи Полякова по поводу выдвижения однофамильца выглядит сдержанным, он словно и не имеет в виду, что тезка появился стараниями штаба Андрея Жирнова или коммунистов: «… я не верю, что соперники могут до такой степени недооценивать способность заельцовцев разбираться, кто есть кто. Поэтому желаю однофамильцу удачи в сборе подписей, она ему понадобится!»

Однако близкие к штабу Ильи Полякова специалисты упоминают не только о скриншотах штабного чата, но и о «живых участниках событий».

Помощник депутата Андрея Жирнова (справа) считает, что оснований для жалобы в избирательную комиссию на текущий момент нет

Андрей Жирнов на звонки корреспондента «Континента Сибирь» не ответил. Но пообщаться согласился его помощник Артем Громов. Он называет происходящее «провокацией в их сторону». «Андрей Жирнов работает на округе более 15 лет и выигрывал только в честной открытой борьбе с оппонентами. Сам Андрей, штаб, компартия узнали о самовыдвиженце по фамилии Поляков из СМИ. Лично я не видел ни одной переписки, о которой говорит «Тайга.Инфо». Что значит, у них есть в распоряжении скриншот какого-то чата? Давайте я создам чат, переименую в своем телефоне список контактов и попрошу товарищей мне написать. Мы получим переписку Путина, Толоконского и Городецкого, которые решают кулуарные вопросы», – комментирует появление однофамильца на территории Артем Громов.

Он считает, что оснований для жалобы в избирательную комиссию на данный момент нет. «Я вижу общие фразы, предположения, но прямо на нас никто не указывает. В любом случае, кто бы ни был этот однофамилец, ему еще нужно подписи собрать и пройти сложный бюрократический процесс регистрации. В конце концов, в истории выборов в России бывали и совпадения, когда на округе появлялись люди с одинаковыми фамилиями», – говорит помощник Андрея Жирнова.

Тем не менее, он и его соратники по партии в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» не готовы исключать причастности к истории своих оппонентов по выборам.  Например, Артем Громов приводит в пример мостик на улице Магаданская. «Якобы Андрей Жирнов и глава Центрального округа планируют его снести. Это неправда, этого не могло быть. Оппоненты сделали расклейку и записали ролики. Я не удивлюсь, если их изощренные умы придумал что-то еще, чтобы очернить компартию и Андрея Жирнова», –резюмирует Громов.

Товарищ Жирнова, по партии, городской депутат-коммунист Валерий Науменко прямо называет фамилию представителя штаба Ильи Полякова, директора по развитию ГК «Стрижи», кандидата в горсовет по Заельцовскому району, лидера новосибирских «Зеленых» Игоря Украинцева. «Я вот не слышал, что это сделал Жирнов. Зато я знаю об экстравагантности политтехнолога Игоря Украинцева. Он мог придумать стратегию, при которой появляется масса Поляковых, выгребают все голоса, которые потенциально они могли собрать, а потом пять из них снимаются в пользу шестого. Чего только не придумает пытливый и нестандартный ум Украинцева», – говорит Валерий Науменко.

Игорь Украинцев парирует: «Это наговоры. Наши оппоненты наступают на собственные грабли, пытаются кого-то обвинить, меня демонизируют. Я уверен в реальности скриншотов переписок из коммунистических чатов с призывами собирать подписи за лже-Полякова. Эта партия, будучи в оппозиции, обвиняла ЕР в использовании грязных технологий. Сейчас она в Новосибирске получила властные рычаги и использует административный ресурс по максимуму. Я даже не говорю о зачистке наших материалов в Заельцовском районе. Есть видеозаписи, переписка в домовых чатах. Коммунистические активисты приезжали собирать подписи за однофамильца Полякова и в микрорайон Стрижи, где призывали в то же время голосовать за Жирнова. Также мы проверяем информацию о том, что в сборе подписей за лже-Полякова участвовали сотрудники муниципальных служб и соцзащиты», – рассказывает Украинцев.

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По информации «Континента Сибирь», которая поступила к вечеру 17 июля, в территориальную избирательную комиссию Заельцовского района сегодня подано заявление о снятии кандидатуры Алексея Полякова, однофамильца депутата.

Но как стало известно редакции, однофамилец парламентария может появиться на округе № 10 в горсовет по Заельцовскому району, где выдвигается соратница Ильи Полякова, руководитель некоммерческой организации общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова. Это новый округ, где «Единая Россия» выставляет племянника главы общины езидов Армана Озманяна.

Стрекаловы

Одна из острейших территорий, судя по количеству претендентов на мандат в городской Совет депутатов, – округ № 8 в Заельцовском районе. К моменту написания материала (днем 17 июля) избирком обнародовал данные шести кандидатов. Причем, основные еще даже не заявились. Нет информации о выдвижении действующего депутата Ивана Конобеева, который идет от КПРФ, и о Василии Стрекалове от ЛДПР.

Личные предвыборные счеты «первомайских»

Но уже появилась графа о 20-летнем студенте-самовыдвиженце Иване Стрекалове. СМИ (например, здесь и здесь) сообщают, что он идет при неофициальной поддержке КПРФ. Василий Стрекалов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» выражает уверенность, что технологию выдвижения его однофамильца используют оппоненты. «По социологическим оценкам, технология способна отнять 3-7 % у кандидата на округе, где есть его однофамилец. По совокупности факторов у меня складывается ощущение, что вероятно нечто подобное пытаются сделать товарищи из КПРФ на округе № 8», – рассуждает Василий Стрекалов.

Его поддерживает координатор регионального отделения ЛДПР Александр Щербак. «Василий Стрекалов работает на 8 округе больше года.  По данным опросов, которые наша социологическая служба провела перед началом кампании, он лидировал на округе. На втором месте с большим отставанием находится действующийдепутат от КПРФ Иван Конобеев. Недавно на округе появился самовыдвиженец Иван Стрекалов. По неподтвержденным сведениям жителей округа и по данным новосибирских СМИ подписи собираются при активной поддержке КПРФ. Весьма сомнительна надежда наших конкурентов на то, что избиратели не разберутся, кто есть кто, вряд ли чёрные технологии смогут как-то им помочь изменить ситуацию в свою пользу», – отмечает Щербак.

Иван Конобеев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал Василия Стрекалова довольно эффективным технологом

Коммунист Иван Конобеев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал Василия Стрекалова довольно эффективным технологом. «Его именем в Заельцовском районе подписаны урны, изрисованы кусочки асфальта. В интернете я обнаружил, что он писал магистерскую работу по избирательным технологиям. Да, я не могу быть уверен, что он лично стоит за историей с выдвижением однофамильца, но не могу не подозревать его заинтересованности», – заключает Иван Конобеев.

На округе № 8 также выдвинулся член «Партии Дела», домохозяин, экс-кандидат в мэры Новосибирска Олег Викторович и директор бара 113 (ООО «Приятель») и до сих пор не запущенного бармолла «BlaBlaBar Новосибирск» Андрей Васин (партия «Новые люди»). В качестве независимых кандидатов заявились журналист Мария Лондон (коалиция «Новосибирск-2020»), директор «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик и безработный Иван Буцан.

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