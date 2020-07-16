Точное число заболевших на Мыльджинском месторождении в Каргасокском районе Томской области ещё не известно, но, как сообщает РИА Томск, оно превысит 50 человек.

«Новый очаг выявлен на Мыльджинском месторождении. Это вахтовики. На сегодняшний день в Томск прислано 300 проб, из них часть оказались положительными… Я пока не могу назвать точное число заболевших, информация появится к концу дня. На данный момент подтвержденных проб – порядка 50», — сообщил замглавы регионального оперативного штаба, вице-губернатор Томской области Иван Деев.

По словам заместителя губернатора, пять вахтовиков из 300 человек, работающих на Мыльджинском месторождении, имели проявления в виде повышения температуры и легкого респираторного синдрома. Все заболевшие оперативно доставлены в Томск бортом санитарной авиации. Другие сотрудники, работающие на месторождении, внешних признаков заболевания не имеют.

«Все сотрудники, которые имели положительные или сомнительные пробы, изолированы, мы провели два селекторных совещания по правилам изоляции, приема пищи и так далее. Изоляция продлится до последних чисел июля», – добавил Деев.

Мыльджинское месторождение на севере Томской области разрабатывает компания «Томскгазпром» (дочерняя структура «Востокгазпрома», через него подконтрольная ПАО «Газпром»).

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