Реконструкция трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» обойдется в 3,9 млрд рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО ТУАД) объявило тендер на реконструкцию межрегиональной трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Как следует из размещенных документов тендера, ремонтные работы планируется провести на участке трассы с 12 по 24-й километр в Новосибирском районе Новосибирской области. Начальная цена контракта составляет 3 млрд 870 млн рублей, средства будут направлены из регионального бюджета. Завершение реконструкции автодороги запланировано в два этапа, к 20 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года. Прием заявок на участие в аукционе завершится 30 июля текущего года.

Трасса «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» (К-19р) соединяет Новосибирскую область и Кузбасс. Общая протяженность маршрута составляет 345 км. Ранее аукцион на реконструкцию регионального участка трассы также объявили власти Кемеровской области. Победителем тендера стало АО «Автодор».

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