Список коммунистов на региональных выборах возглавит первый секретарь новосибирского обкома КПРФ, мэр Анатолий Локоть.

11 июля прошла внеочередная конференция новосибирского обкома КПРФ. На ней коммунисты утвердили списки кандидатов на выборы в области, в том числе, в региональное Заксобрание и Совет депутатов Новосибирска.

Общеобластную «тройку» в региональный парламент возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На второй строчке головной части списка – вице-спикер Заксобрания, секретарь новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов, на третьей – депутат ЗС, председатель областной федерации профсоюзов Александр Козлов.

На брифинге после внеочередной конференции Анатолий Локоть отметил, что работу избирательного штаба традиционно координирует второй секретарь, вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.

В новосибирском обкоме КПРФ корреспонденту «Континента Сибирь» пояснили, что конференция была закрытой от СМИ. По словам представителя пресс-службы, партия выставит кандидатов не на всех округах в горсовет. Полную информацию по выдвиженцам и спискам обком предпочитает обнародовать после регистрации в избирательной комиссии.

Ренат Сулейманов на брифинге подчеркнул, что КПРФ в этом году выдвигает 214 человек на выборы различного уровня. Владимир Карпов уточнил, что среди них около 30 женщин, он также акцентировал внимание на «существенное омоложение списка».

Ренат Сулейманов отметил, что список представлен «широким спектром всех социальных групп и профессий». Депутат добавил, что команда находится в процессе обновления, но «костяк сохраняется, есть опытные депутаты, которые избирались не в один созыв».

В сентябре 2020 года выборы в Совет депутатов Новосибирска пройдут исключительно по одномандатной системе по 50 округам. Заксобрание Новосибирской области формируется из 38 одномандатников и 38 человек, избранных по спискам партий.

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