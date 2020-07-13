По данным федерального соцопроса, который был проведён в начале 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми экономными россиянами стали жители Москвы. В «десятку» самых экономных городов вошли сразу три сибирских города: Омск, Новосибирск и Томск.

Респондентам задавали три вопроса:

— вынуждены ли вы в целях экономии себе в чем-то отказывать?

— насколько часто совершаете покупки по акции или со скидкой?

— можете ли вы назвать себя экономным человеком?

Опрос проводился в 23 городах Росс. Всего было опрошено 2760 человек.

Омск занял третье место рейтинга городов, где живут самые экономные жители. Новосибирск стал пятым в списке, а замкнул ТОП-10 Томск. Ещё один сибирский город — Красноярск — занял 19-место списка.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.