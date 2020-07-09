Группа ученых лаборатории персонализированной медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) и лаборатории биоинформатики Института вычислительных технологий СО РАН разработали программу, которая призвана позволить подобрать индивидуальное лечение пациентам с артериальной гипертонией, а в дальнейшем и с другими заболеваниями сердца и сосудов.

Артериальная гипертония — наиболее частая причина инсульта, инфаркта миокарда и других поражений сердечно-сосудистой системы, почек, других органов. Этим заболеванием страдает около 40% взрослого населения в России и других странах мира.

«В современных рекомендациях есть пять основных классов лекарств, снижающих артериальное давление. В каждом классе около 20 основных лекарств. Таким образом, в арсенале врача около 100 гипотензивных препаратов, — пояснили в ИХБФМ. — Назначение терапии происходит эмпирически, методом подбора. На это уходит много времени, много денег, и часто возникают осложнения гипертонии».

Новосибирские ученые отцифровали сердечно-сосудистую систему человека с учетом конкретных особенностей каждого пациента. В программу вносятся данные больного с учетом возраста, роста, веса и некоторые параметры общеклинического скрининга: общего анализв крови, биохимические показатели, данные УЗИ сердца.

После обработки информации программа подбирает оптимальный препарат для лечения. Ученые обещают достоверность результата 90%. После внедрения в программу генетических показателей, она станет еще более точной и персонализированной.

Сейчас программа опробуется на пациентах. После того, как будет получен допуск к ее широкому использованию, программу смогут применять любые медучреждения.

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