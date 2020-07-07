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В Кузбассе отменяется часть ограничений по COVID-19
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Первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка в Новосибирске будет завершен осенью этого года
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Андрей Травников встретился с председателем совета директоров УК «Сибантрацит» Катериной Босов
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Вспышка COVID-19 зафиксирована в Томском НИИ
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Назначен новый руководитель Сибирского таможенного управления
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Ещё четверо умерли от COVID-19 в Новосибирской области
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Площадку «Холидея» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске ждет редевелопмент
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Летние веранды в Новосибирске могут открыть на следующей неделе
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