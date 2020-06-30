В Новосибирской области по изменениям в Конституцию РФ уже проголосовали свыше 460 тысяч человек. На избирательных участках соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что процедура голосования до дня голосования в нашем регионе организована с 25 по 30 июня для исключения одномоментного нахождения 1 июля на избирательных участках большого количества граждан и риска распространения коронавирусной инфекции.

В Новосибирской области голосование проходит на 2013 избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором. Все желающие члены избирательных комиссий региона, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Кроме того, члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты. Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям – в случае их отсутствия.

В областном избиркоме сообщили, что всего в регионе проголосовали 465 066 избирателей – это 21,6% от количества избирателей Новосибирской области. В помещениях УИК проголосовали 302 783 избирателя (65,1 % от общего количества проголосовавших), количество проголосовавших «на дому» – 98 847 человек (21,3%). Активно граждане голосуют на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков – 63 436 (13,6 %). Жители в сельских районах голосуют активнее, чем в областном центре.

Избирательная комиссия отрабатывает все поступающие обращения о ходе голосования. На горячую линию Информационно-справочного центра Избирательной комиссии Новосибирской области поступило более 800 обращений.

Участие в голосовании до дня голосования принимают известные жители Новосибирской области – они голосуют «за» предложенные поправки. Герой России, заслуженный летчик-испытатель Валерий Поташов рассказал, что корректировки в Конституцию необходимы для дальнейшего прогрессивного развития нашего общества. Среди значимых поправок он отметил те, которые касаются суверенитета государства, запрета чиновникам иметь двойное гражданство и другие.

Глава Маслянинского района Павел Прилепа сообщил, что за изменения в Конституции РФ досрочно проголосовала вся его семья. «С теми, кто еще не сделал свой выбор, я постоянно провожу беседы и разъясняю, почему пришло время изменить Основной закон страны. Посудите сами, последний раз поправки в Конституцию вносились в 1993 году, в очень тяжелые, переломные для государства времена. Понятно, что с тех пор многое в России изменилось, значит, и в Конституции необходимы поправки. Они существенны и весомы, они закрепят соцгарантии. Но главная, на мой взгляд, поправка – это защита территориальной целостности России. Те изменения, которые будут внесены в основной Закон страны, необходимы для благополучия россиян», – отметил он.

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