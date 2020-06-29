Совет директоров пермского «ЭР-Телеком Холдинга» одобрил приобретение оператора связи «Дианэт», работающего в Алтайском крае с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте раскрытия корпоративной информации.

По данным протокола совета директоров, «ЭР-Телеком Холдинг» купил 100% ООО «Свод», 1% ООО «Дианэт» (оставшиеся 99% — у ООО «Свод), 1% ООО «Связьсервис» (оставшиеся 99% — у ООО «Свод) и 1% ООО «Дианэт.ру» (оставшиеся 99% — у ООО «Свод). Продавцами выступили Екатерина Тепелова и Сергей Шипунов.

Компания «Дианэт» появилась благодаря слиянию двух провайдеров «ДиалогСибирь-Барнаул» и «Нэтком». Оператор работает на рынке 17 лет, предоставляя услуги связи для частных клиентов, бизнеса и госструктур, занимается строительством кабельных сетей и настройкой оборудования, техническим обслуживанием серверов и информационных систем, услугами кабельного и интерактивного ТВ, видеонаблюдения. Среди городов ее присутствия — Барнаул, Бийск, Алейск, Белокуриха,Заринск, Зато Сибирский, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Павловск, Рубцовск. По данным Rusprofile, выручка ООО «Свод» за 2018 год составила 25 млн рублей.

Напомним, что ранее стало известно, что в «ЭР-Телеком Холдинге» происходят крупные организационные перемены. На место макрорегиональным филиалам приходят межрегиональные. Руководителем одного из таких филиалов, объединяющих Алтайский край, Новосибирскую область, Томскую область, Кемеровскую область, республику Хакасия, стал Алексей Линков, который ранее в этом году покинул пост генерального директора «Новотелекома», входящего в состав «ЭР-Телеком Холдинга». По данным источников «Континента Сибирь», в дальнейшем организационная структура холдинга может продолжить свою трансформацию, вплоть до перехода на кластерную и дивизиональную структуры c упразднением позиций глав филиалов. Однако пока эти данные ничем официально не подтверждаются. В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» пока не комментируют информацию, обещая это сделать после 1 июля.

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