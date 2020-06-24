Алексей Линков, в апреле 2020 года покинувший «Новотелеком», вернулся в сферу телекоммуникаций. Как стало известно «Континенту Сибирь», теперь он является директором межрегионального филиала «Сибирь» в головном «ЭР-Телеком Холдинге».

«ЭР-Телеком Холдинг» проводит изменения в своей организационной структуре. В пресс-службе компании их на текущем этапе не комментируют. Однако как стало известно «Континенту Сибирь» сразу от нескольких источников, холдинг находится в процессе перехода к схеме межрегиональных филиалов, пришедших на смену существовавшему ранее макрорегиональному делению. Так, ранее все регионы Сибири относились к макрорегиональному филиалу «Восток», возглавляемого Станиславом Дариенко, бывшим директором новосибирского и омского филиалов холдинга. Однако теперь речь идет о нескольких межрегиональных филиалах.

Непосредственно Алексей Линков, ранее возглавлявший «Новотелеком», стал главой межрегионального филиала «Сибирь», в который входят Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, республика Хакасия. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе холдинга. Сам Алексей Линков также подтвердил эту информацию.

В свою очередь регионы Восточной Сибири (Красноярский край и Иркутская область) вошли в зону ответственности другого межрегионального филиала. В отдельный филиал вошли также регионы Западной Сибири (Омская и Тюменская области).

О причинах происходящих изменений внутри «ЭР-Телеком Холдинга» пока не сообщается. Однако по данным источников «Континента Сибирь», в дальнейшем организационная структура холдинга может продолжить свою трансформацию, вплоть до перехода на кластерную и дивизиональную структуры. Однако пока эти данные ничем официально не подтверждаются. Стоит отметить, что последние годы свое региональное присутствие реорганизовывали МТС, «Билайн» и «МегаФон», по сути упразднив свои макрорегиональные филиалы или существенно оптимизировав их структуру.

Напомним, что об уходе Алексея Линкова с поста генерального директора «Новотелекома» стало известно в начале 2020 года. Новым главой компании c 1 апреля стала Татьяна Семьянова. До этого назначения она занимала должности директора управления технической эксплуатации и коммерческого директора «Новотелекома».

«Новотелеком» — крупнейший оператор широкополосного доступа в интернет в Новосибирске, работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес», «Дом.ru”, “Дом.ru Бизнес». С февраля 2017 года компания входит в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». «Традиционно мы присоединяем покупаемую компанию к нашему региональному филиалу, внедряем наши бизнес-процессы, проводим стандартизацию, запускаем наши продукты, сокращаем персонал. На этом наша работа завершается. Таким образом, мы сократили издержки, увеличили доходность. В случае с «Новотелекомом» мы поняли, что купили компанию с гораздо большим потенциалом, чем просто регионального телеком-оператора. Поэтому у меня тогда появилась такая формулировка: «Хочу «Новотелеком» на всю страну»», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

Алексей Линков возглавил «Новотелеком» осенью 2018 года, сменив на этой позиции основателя компании Олега Игнатенко, который в свою очередь стал первым вице-президентом головного «ЭР-Телеком Холдинга».

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