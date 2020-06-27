Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило вновь начал принимать посетителей 24 июня — с соблюдением всех необходимых санитарных норм и без посещения павильонов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время выездного совещания 26 июня проконтролировал, насколько полно соблюдается перечень противоэпидемических мер, и обсудил с руководством зоопарка его дальнейшее развитие.

Среди важных вопросов — финансовая поддержка зоопарка в период действия ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, что регион уже дважды выделял средства зоопарку — в общей сложности 49,5 млн рублей. Так в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области №150-рп «О выделении средств» от 27 апреля 2020 года из резервного фонда правительства Новосибирской области Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило оказана первоочередная адресная поддержка в размере 27,5 млн рублей.

Еще 22 млн из резервного фонда правительства Новосибирской области зоопарку направили в конце июня: 22 числа было принято соответствующее распоряжение на заседании Правительства региона. Губернатор подчеркнул, что регион намерен и дальше оказывать помощь зоопарку: «Сейчас обсуждаем, что нужен третий транш – компенсировать из областного бюджета расходы за июнь на содержание зоопарка», — отметил Андрей Травников.

Ключевой темой выездного совещания стало дальнейшее развитие зоопарка, перспективы появления в нем новых павильонов и вольеров для различных животных: от гигантских муравьедов и малых панд до енотов, медоедов и бегемотов.

«Полтора года назад директор зоопарка Андрей Ростиславович Шило презентовал обширную программу развития, и в прошлом году многие их этих проектов удалось реализовать. Сегодня мы посмотрели на результат. Но, несмотря на объективную паузу, которая случилась из-за коронавируса, развитие зоопарка необходимо продолжать. Для меня приоритет очевиден. Реализация проекта реконструкции вольеров для бурых, чёрных и других медведей является обязательным условием по возвращению нашему зоопарку статуса постоянного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Мы с коллегами по правительству будем изыскивать возможность для того, чтобы выделить финансирование зоопарку на реализацию этого проекта. Это нужно сделать быстро, потому что остался год на все строительные работы», — заявил Андрей Травников.

Напомним, что сегодня билеты в зоопарк можно приобрести только онлайн, это позволяет избежать массового скопления людей на входе – у касс; не работают кафе и аттракционы, закрыты павильоны. Посетители обязаны соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции.

Глава региона отметил, что наряду со стандартным набором санитарных мер в Новосибирском зоопарке внедрили и дополнительные: это постоянная обработка дезинфицирующими средствами всех поручней, скамеек, ограждений, а также установка специальных урн для использованных гигиенических масок.

Говоря о соблюдении противоэпидемических мер и восстановлении потока посетителей, директор «Новосибирского зоопарка имени Ростислава Александровича Шило» Андрей Шило отметил: «На самом деле, люди уже привыкли к новым мерам, все с пониманием относятся. Посетителей достаточно. Конечно, в обычном режиме посещало в два-три раза больше, но я думаю, что мы скоро выйдем на этот уровень».