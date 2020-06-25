Центр политической конъюнктуры совместно с Проектным центром «Инфометр» провел исследование сайтов и других ресурсов сети глав российских регионов и составил рейтинг интернет-открытости. В первую десятку попали сразу три сибирских губернатора.

На первой строчке рейтинга — губернатор Новосибирской области Андрей Травников с результатом 78,5%. Ещё один сибирский глава региона — врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев занял 4-е место этого списка с резуьтатом 72,78%. В десятку самых открытых губернаторов России также попал глава Кузбасса Сергей Цивилев — 10-я строчка рейтинга и результат 69,75%.

Остальные сибирские руководители регионов расположились в следующем порядке: 14-е место у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, 24-е — у губернатора Красноярского края Александра Усса, 26-е место занял возглавляющий Омскую область Александр Бурков, 34-я строчка списка у губернатора Томской области Сергея Жвачкина, 50-е место у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, 58-й — глава Тывы Шолбан Кара-оол и 70-е место занимает глава Хакасии Валентин Коновалов.

Напомним, губернатор Кузбасса попал в ТОП-3 рейтинга активности глав регионов в Instagram.

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