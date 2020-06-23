Первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram в период с 15 по 21 июня занял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: 30 постов, 121 материал в «историях» и участие в «прямом эфире». Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Вторым на прошедшей неделе стал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, опубликовавший 16 постов и 133 материала в Stories. Третью строчку рейтинга АПЭК за собой сохранил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — он разместил с 15 по 21 июня 6 постов и 115 материалов в «историях».

Лидер предыдущего рейтинга врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на прошедшей неделе стал четвёртым, опубликовав в Instagram 11 постов и 91 материал в Stories. В первой «десятке» также оказался ещё один из глав регионов СФО — председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов — в его Instagram-активе было 23 поста, 15 Stories и один прямой эфир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял в этом рейтинге 29 место, разместив 6 постов и 14 материалов в «историях».

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