На утро 22 июня по данным оперштаба всего в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией, 2790 пациентов выздоровели, из них — 21 за сутки.

От коронавируса скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе за время эпидемии умерли 72 человека. В настоящее время отделениях реанимации находятся 69 человек, в том числе на ИВЛ – 19 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2204 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

В больницы районов Новосибирской области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в регионе проведено 174 522 теста на коронавирус.

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