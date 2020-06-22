На утро 22 июня по данным оперштаба всего в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией, 2790 пациентов выздоровели, из них — 21 за сутки.
От коронавируса скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе за время эпидемии умерли 72 человека. В настоящее время отделениях реанимации находятся 69 человек, в том числе на ИВЛ – 19 пациентов.
В ДГКБ №3 госпитализировано 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2204 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.
В больницы районов Новосибирской области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в регионе проведено 174 522 теста на коронавирус.