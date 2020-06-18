Начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения в одном из районов Иркутска. Председателем комиссии являлся заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска. Чиновник предложил генеральному директору ООО «Восход» принять участие в аукционе, пообещав свою помощь в выигрыше за взятку в 200 тысяч рублей, которые он и получил спустя некоторое время за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ.

Чиновник городской администрации был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России «Иркутское», несмотря на попытку скрыться.

Октябрьским районным судом города Иркутска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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