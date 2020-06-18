ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в социальных сетях в мае этого года по-прежнему возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Новичками» этого рейтинга «Медиалогии» стали глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, глава Дагестана Владимир Васильев и единственный в этом списке представитель Сибирского федерального округа врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.

В частности, соцмедиа активно обсуждалось, что в выборах нового главы Иркутской области, которые намечены на сентябрь 2020 года, врио губернатора Игорь Кобзев будет участвовать как самовыдвиженец.

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