Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в избирком на участие в выборах губернатора региона.

Речь идёт о самовыдвижении, поэтому Игорю Кобзеву, как сообщает Regnum, предстоит собрать свою поддержку более 9,3 тысячи подписей избирателей региона, а также предоставить 252 подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра.

На прошедшей 10 июня сессии Законодательного собрания Иркутской области выборы губернатора Приангарья были назначены на 13 сентября — единый день голосования.

Напомним, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, занимавшего пост губернатора Иркутской области, и назначил временно исполняющим главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

Игорь Кобзев родился в Воронеже в 1966 году, получил военное образование, принимал участие в боевых действиях и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Более 20 лет работал в разных структурах ГО и ЧС и МЧС, в 2019 году занял пост заместителя главы МЧС России.

Сам Сергей Левченко ранее заявлял, что будет бороться за возможность принять участие в предстоящих выборах.

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