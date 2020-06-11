Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в избирком на участие в выборах губернатора региона.
Речь идёт о самовыдвижении, поэтому Игорю Кобзеву, как сообщает Regnum, предстоит собрать свою поддержку более 9,3 тысячи подписей избирателей региона, а также предоставить 252 подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра.
На прошедшей 10 июня сессии Законодательного собрания Иркутской области выборы губернатора Приангарья были назначены на 13 сентября — единый день голосования.
Напомним, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, занимавшего пост губернатора Иркутской области, и назначил временно исполняющим главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.
Игорь Кобзев родился в Воронеже в 1966 году, получил военное образование, принимал участие в боевых действиях и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Более 20 лет работал в разных структурах ГО и ЧС и МЧС, в 2019 году занял пост заместителя главы МЧС России.
Сам Сергей Левченко ранее заявлял, что будет бороться за возможность принять участие в предстоящих выборах.