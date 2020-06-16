МТС проанализировала потребление трафика в районах Горного Алтая: с 1 апреля по 1 июня зафиксирован трехкратный рост трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причиной этого аналитики называют два ключевых фактора: режим самоизоляции, который был введен в Республике Алтай, а также необычно теплую и раннюю для Сибири весну.

«Последние три года мы активно развивали сети 3 и 4G прицельно в районах республики Алтай. И активный рост трафика на карантинной паузе отмечен именно в этих местах, – рассказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – Ведь в эти непростые времена людям важно оставаться на связи, находясь в малых населенных пунктах – за пределами городов и районных центров».

Больше всего, по оценке МТС, выросло потребление мобильного и трафика в селах Черга Шебалинского района, Яконур и Ябоган Усть-Канского района, где в 2020 году появилась сеть LTE. Здесь трафик передачи данных вырос больше чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жители сел чаще пользовались мобильным интернетом, чем звонили.

На втором месте по активности села Средней Катуни, такие, как Иня, Купчегень, Шашикман и Ело Онгудайского района. Потребление мобильного трафика здесь выросло в 2,5 раза, голосового трафика – примерно на 30%.

На третьем месте села Таш и Тобелер Кош-Агачского района, а также село Камлак Шебалинского района, где мобильный трафик вырос вдвое, а голосовой на 25%.

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