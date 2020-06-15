У новосибирского баскетбольного клуба «Динамо» новый спонсор

У женского баскетбольного клуба «Динамо» появился новый спонсор. В конце мая между новосибирским БК «Динамо» и группой компаний «Сибмонтажспецстрой» (ГК «СМСС») заключено партнерское соглашение.

В партнерский пакет входит поддержка и продвижение баскетбольного клуба. ГК «СМСС» займется составлением рейтинга игроков, имиджем БК «Динамо». Задача максимум – создание сильной сплоченной команды, топовых игроков которой будут знать не только в России, но и за рубежом.

В 2020 году новосибирский женский баскетбольный клуб «Динамо» отмечает свое 65-летие. По словам генерального директора ГК «СМСС» Анатолия Павлова, эта знаковая дата должна стать точкой роста для молодой команды, которая формируется под руководством президента клуба, олимпийской чемпионки Ирины Минх. «Даже в эти сложные времена для стройки, мы готовы поддержать спорт и способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития баскетбола, популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей города и области», – прокомментировал свое решение глава компании «Сибмонтажспецстрой».

Как подчеркнул генеральный менеджер БК «Динамо» Сергей Баженов, сотрудничество с одним из лидеров строительной отрасли Новосибирска мотивирует на победу. «У группы компаний «СМСС» есть четкое понимание масштаба задач и последовательный план их решения. Наши спортсмены должны чувствовать принадлежность к уважаемому клубу с большой и славной историей» – рассказал топ-менеджер БК «Динамо».

«Баскетбол – красивая динамичная игра, привлекающая болельщиков своей зрелищностью. Для нас это не коммерческий проект, но не все в мире измеряется деньгами. Хочется, чтобы Новосибирск прирастал достопримечательностями во всех сферах – от архитектуры до спорта», – отметила директор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова.

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