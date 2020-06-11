По данным метеорологов в связи с погодными условиями увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров, которые связаны с возгоранием сухой травы и мусора.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что 12 июня в Новосибирске и по области ожидается ночная температура +13°С..+15°С, днём +27°С..+29°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков.

13 июня столбик термометра поднимется ночью до +15°С..+17°С, днем +29°С..+31°С. Ветер юго-западный: ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, преимущественно без осадков.

14 июня вновь похолодает днем — до +19°С..+21°С, температура ночью ожидается около +16°С..+18°С, ветер ночью южный 6-11 м/с, днем — северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

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