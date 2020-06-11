Объем просроченной задолженности новосибирских потребителей перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) в июне превысил 2 млрд рублей. Чтобы не ставить под угрозу источник финансирования ремонтных программ, компания приняла решение усилить работу по взысканию долгов. Планируется увеличить количество исков и активнее применять такую меру, как отключение юридических лиц от ресурсоснабжения.

По состоянию на 1 июня общая просроченная задолженность всех потребителей достигла 2,07 млрд рублей, увеличившись с начала года на 447 млн рублей. Сумма долгов более чем вдвое превышает стоимость годовой ремонтной программы на теплосетях и эквивалентна вложениям в ремонт всех пяти новосибирских ТЭЦ СГК. Информацию об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Быстрее всего просроченную задолженность накапливают юридические лица. По компаниям и организациям сумма увеличилась на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, или на 179 млн рублей — до 899 млн рублей. А с начала 2020 года сумма просроченных долгов приросла почти на 370 млн рублей.

Часть представителей бизнеса объективно утратила платежеспособность из-за вынужденного простоя. Но в списке крупнейших должников — те же компании, что и задолго до кризиса.

Просроченная задолженность основной группы потребителей — населения — достигла 1 млрд 170 млн рублей. Хотя ее прирост за период пандемии не был таким значительным, как по бизнесу: с начала текущего года — на 76,5 млн рублей.

Чтобы не увеличивать риски для финансовой обеспеченности ремонтных программ в Новосибирске, СГК приняла решение усилить работу с должниками. Среди юридических лиц это касается, прежде всего, крупнейших дебиторов, а также тех, кто систематически накапливает задолженность перед компанией.

Среди наиболее крупных неплательщиков в списке фигурирует группа компаний «Дискус» (34% просроченной задолженности юрлиц), холдинговая компания ПАО «НЭВЗ-Союз» (1% просроченной задолженности юрлиц) и ООО «Региональная инвестиционная компания» (0,5% просроченной задолженности юрлиц). Также среди крупных должников также строительные организации: муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Советский Инвестстрой» и ООО «Сибгорстрой».

Как отмечают в СГК, одна из самых эффективных мер работы с должниками — это отключение тепла и горячей воды. Ей можно пользоваться только в отношении юридических лиц: жилые дома отключать нельзя.

Как сообщил директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович, на начало июня компания ограничила подачу горячей воды 90 юридическим лицам. «К сожалению, в ближайшее время вынуждены будем более активно использовать эту меру. На июнь запланированы аналогичные мероприятия еще в отношении 133 потребителей. Уведомляем компании и организации об ограничении за 2–3 недели, чтобы дать им возможность урегулировать вопрос. Потребители, которые так и не погасили задолженность, не будут подключены к системе теплоснабжения с началом нового отопительного сезона. Это предусмотрено договором и действующим законодательством РФ», — рассказал руководитель теплосбытового подразделения компании.

Информация о задолженности потребителей — юрлиц, в том числе управляющих компаний, регулярно направляется в мэрию Новосибирска. Это позволит городской власти контролировать вопросы погашения долгов муниципальных предприятий, а также исполнителей коммунальных услуг. Постоянные неплательщики не смогут получить паспорта готовности к зиме. По крупнейшему должнику — группе компаний «Дискус» — СГК на днях направила обращение на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

С июня СГК планирует увеличить количество подаваемых исков по взысканию задолженности примерно на 20%. На сегодня в судебном производстве находится 951 подобное дело.

С добросовестными плательщиками, пострадавшими из-за приостановки деятельности в период пандемии, компания готова обсуждать вопросы предоставления рассрочки. Таких обращений от бизнеса поступило около ста. Но запрошенные документы, подтверждающие приостановку деятельности в период пандемии, представили только две компании — вопросы по ним решаются.

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