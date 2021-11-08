Еще один пострадавший при падении в яму с кипятком в новосибирском лицее умер в больнице

В Новосибирске скончался второй рабочий, пострадавший при провале в яму с кипятком в здании лицея №12.

Второй рабочий, упавший в яму с горячей водой при осмотре теплового узла здания лицея №12 в Новосибирске, скончался в областной клинической больнице. Третий пострадавший находится в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Напомним, инцидент произошел утром 1 ноября. Двое рабочих и слесарь лицея №12 по ул. Серебренниковской, 10 в ходе обследования теплового узла здания провалились в яму с кипятком. По данным следователей, произошло обрушение перекрытия помещения подвала. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Один из них скончался 2 ноября. Как сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), все трое — сотрудники организации.

По факту произошедшего СУ СК РФ по Новосибирской области и прокуратура по региону проводят проверки. После гибели первого пострадавшего в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).