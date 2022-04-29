Энергетики отчитаются перед новосибирцами в «Победе»

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Энергетики отчитаются перед новосибирцами в «Победе»
С 2020 года Сибирская генерирующая компания (СГК) – производитель тепловой и электрической энергии, ввела практику ежегодных отчетов перед жителями городов, где работает компания

25 мая Сибирская генерирующая компания проведет ежегодный публичный отчет перед новосибирцами. Мероприятие состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Встреча будет посвящена итогам отопительного сезона и планам капитального ремонта теплосетей и ТЭЦ в 2022 году.

Энергокомпания приглашает на мероприятие представителей управляющих организаций, общественности, депутатского корпуса и всех заинтересованных жителей города.

На вопросы горожан ответят директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и представители структурных подразделений компании.

Основные темы:
— увеличилась ли повреждаемость теплосетей; планы модернизации;
— с чем связана существенная корректировка платы за отопление в 2021 году;
— влияние ремонтов на жизнь города;
— экологичность генерации тепла и электроэнергии.

Для участия в мероприятии требуется пройти регистрацию не позднее 23 мая — указать ФИО и, при наличии, интересующий вопрос в письме по электронному адресу: BarsukovaNV@sibgenco.ru.
Телефон для справок: +7-913-892-85-01.

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