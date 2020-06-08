Участники картельного сговора на торгах новосибирской клиники возместили 900 млн ущерба

Участники картельного сговора при проведении торгов в новосибирской клинике имени Мешалкина возместили государству 900 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

По информации пресс-службы ФАС, общий ущерб государству от действий должностных лиц ФГБУ «НМИЦ имени академика Мешалкина» и руководителей ряда коммерческих организаций, предположительно оценивается в 1,3 млрд рублей. 900 млн рублей участники картельного сговора возместили.

Напомним, серию картельных сговоров при проведении торгов на поставку лекарств и изделий медицинского назначения новосибирской клиникой антимонопольщики выявили в 2018 году. Было рассмотрено пять дел о нарушении антимонопольного законодательства. По двум из них установлены ограничивающие конкуренцию соглашения ФГБУ с участниками торгов, по трем – картель на торгах. Общая сумма доходов от антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Хозяйствующие субъекты – участники картелей были оштрафованы антимонопольным органом на сумму более 211 млн рублей. Топ-менеджеры клиники — замдиректора Евгений Покушалов и глава медучреждения Александр Караськов вместе с супругой – стали фигурантами уголовных дел.

По данным ФАС, на торгах действовали три группы. В первый картель входили ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «НовоМед», ООО «Легион Новосибирск», ООО «ИнфоМед», ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер». Во второй — ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер», ООО «Бесперебойные Медпоставки», ООО «ЦРМ Сибири» и ООО «ЦРМ Столица». В третьем картеле участвовали ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра».

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