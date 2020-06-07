По данным оперштаба на утро 7 июня в Новосибирской области за сутки скончался еще один пациент – женщина в возрасте 69 лет, 13 пациентов выписаны.

Всего в области зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 230 детей. С выздоровлением выписаны 1369 человек, 41 пациент скончался.

В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 39 человек, из них на ИВЛ – 12 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска 1571 взрослый пациент с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Искитимскую городскую больницу, Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в НСО проведено 133 246 тестов на коронавирус.

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