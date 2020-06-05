Предприниматели региона продолжают обращаться за господдержкой в период эпидемии. Ряд этих мер связан с предоставлением отсрочек по кредитам и уплате налогов. Меры приняты в соответствии с утвержденным правительством области планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Поступило около 2200 обращений за господдержкой на обеспечение отсрочки кредитных платежей, реструктуризацию кредитов выданных малым и средним предприятиям, а также на господдержку по кредитам, выданным в 2020 году субъектам МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также более 44,5 тысяч налогоплательщиков в Новосибирской области, ведущих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации, имеют право на обращение в налоговый орган с заявлением о предоставлении отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам и страховым взносам в упрощенном порядке. Так, согласно данным ситуационного центра УФНС России по Новосибирской области с 1 апреля по 29 мая 2020 года поступило от граждан 322 обращения об отсрочке налоговых платежей, из которых 61% обращений поступил от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года 36484 налогоплательщика, в том числе 9837 юридических лиц, 26647 индивидуальных предпринимателей, включенные в реестр субъектов среднего и малого предпринимательства, имеют право на подачу заявления на выплату субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Налоговые органы Новосибирской области с 1 мая года начали прием заявлений на предоставление субсидии российским организациям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением COVID-19. В налоговые органы региона поступило более 20 тысяч заявлений от налогоплательщиков.

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (Гарантийный фонд Новосибирской области) и Фонд микрофинансирования региона продолжают реализовывать новые программы и антикризисные продукты по направлениям продления договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев), изменению графиков гашения микрозаймов и другие.

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