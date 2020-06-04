По данным оперативного штаба на утро 4 июня в Новосибирской области скончались две пациентки — 34 и 59 лет.

За сутки в регионе выявили 104 новых случая заражения COVID-19, 27 пациентов выздоровели.

Всего в области на сегодняшний день выявлено 3226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 191 ребенка. 36 пациентов скончались, 1262 человека выздоровели.

В отделениях реанимации находятся 75 человек, из них на ИВЛ – 24 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 520 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Искитимскую, Куйбышевскую, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Доволенскую, Чановскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в НСО сделано 125 010 тестов на коронавирус.

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