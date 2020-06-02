В Сибирском федеральном округе за месяц число выявленных инфицированных коронавирусом выросло в 6,9 раза, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

На 1 мая в СФО было отмечено 2233 случая заболевания COVID-19. Через месяц число больных уже равнялось 16 092. Новосибирская область занимает 6-е месте по СФО, но эпидемическая обстановка в регионе ухудшилась в последнюю декаду мая — ежедневный прирост заболевших превышает 100 человек. В область поставлено 2914 диагнозов коронавируса и регион уступает только Красноярскому краю, где уже перейден порог в четыре тысячи случаев.

В Сибирском федеральном округе по приросту выявленных случаев инфицирования лидирует Республика Тыва. За месяц их количество возросло в 32 раза (на 3097%) и регион перешагнул отметку в 1000 заболевших коронавирусом.

Второе и третье место по приросту заболеваемости COVID-19 заняли Иркутская и Омская области: в Иркутской области число выявленных случаев выросло в 16,7 раза (на 1567%), а в Омской области — в 14,3 раза (или 1330%).

Минимальный рост числа выявленных случаев за прошедший месяц был в Республике Алтай: с 32 до 132 подтвержденных диагнозов или в 3,8 раза.

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