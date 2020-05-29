За 15 лет работы Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области стало бизнес-структурой, оказывающей безвозмездную поддержку инвесторам и зарабатывающей деньги акционерам. О бизнес-эволюции агентства, его взаимоотношениях с властью и инвесторами, а также о том, зачем нужно отстаивать свою точку зрения перед чиновниками, «Континенту Сибирь» рассказал генеральный директор АИР АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ.

— Александр Сергеевич, как вы пришли в АИР?

— Я тогда занимался бизнесом и общественной деятельностью, и когда мне предложили работу практически на стыке этих направлений, но значительно масштабнее, конечно, я согласился.

— Сравнивая АИР тогда и сейчас, что поменялось за это время?

— Изменилось многое. Изначально у АИР был небольшой круг задач — создание и развитие Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) и ряда других проектов. В 2014 году АИР получил статус специализированной организации по работе с инвесторами. И каждый год мы прирастаем новыми направлениями и проектами. Теперь у нас и Центр развития ГЧП, и два специализированных центра в рамках нацпроектов, помогаем и другим парковым проектам, подбираем меры государственной поддержки для бизнеса. И это далеко не полный список того, чем занимается АИР. Конечно, по-хорошему, нужно об изменениях с сотрудниками и предпринимателями разговаривать, но я думаю, что агентство стало более гибким. Сейчас АИР по стилю работы ближе к коммерческой организации, чем к государственной, в плане функционала, распределения обязанностей и так далее. В этом нам помогает и наша форма собственности — акционерное общество (учредитель 100% правительство Новосибирской области). Надеюсь, что люди здесь сейчас более уверенно и эффективно работают, зная, что их избыточно не регламентируют. Важен не процесс, а результат.

— Как воспринимали ваши предложения по «переформатированию» агентства? Вы консультировались с Владимиром Алексеевичем Никоновым (руководитель АИР до декабря 2016 года)?

— Безусловно, по каким-то моментам я с ним всегда советуюсь, учитывая его огромный опыт. Это происходит и сейчас, а не только в период, когда я принимал от Владимира Алексеевича агентство. И когда я трудился в АИР два года первым заместителем под его руководством, дискуссии у нас были, но я не могу вспомнить, чтобы он в чем-то меня одернул, что-то запретил.

Хотелось бы, чтобы нас ставили в один ряд с Москвой, Татарстаном и Калугой

— Какие управленческие решения вы бы назвали самыми значимыми или самыми сложными?

— С самого начала моей работы в АИР я предложил сотрудникам мыслить более масштабно. Как пример, когда я пришел, у нас было на площадке ПЛП порядка десятка резидентов, это за 10 лет. И я, заранее понимая, что задача малореальная, все же поставил задачу за один год привлечь 10 резидентов. И постарался, чтобы люди поверили в то, что не обязательно один резидент в год должен быть. Десятки в итоге не получилось, но пять зашли. Что касается непростых управленческих решений, всегда сложно увольнять людей. После моего прихода агентство как минимум на четверть сократилось, по объективным причинам. Особенно сложно увольнять людей, если в принципе-то человек хороший, но просто «не тянет», не его это. И с обидами люди, бывало, уходили. Человек старается, пашет с утра до вечера и не понимает, почему к нему претензии. Но не его это компетенции, не выдает он результат. А держать человека просто потому, что он хороший и сидит на работе по 12 часов, когда от этого зависит состояние отрасли и привлечение инвестиций, — это не дело.

— Как текущие изменения в экономике, связанные с борьбой с коронавирусом, повлияли на работу АИР и планы инвесторов?

— Если не брать в расчет то, что у нас часть людей перешли на дистанционную работу, объективно ситуация на нас меньше сказалась, чем на малом и среднем бизнесе, потому что мы ведем крупные проекты. В ПЛП в этом году должны стартовать три проекта емкостью от 1 до 12 млрд рублей. Еще несколько проектов с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей на стадии переговоров.

От этих проектов никто не откажется. Компании серьезные, федеральные и международные, к примеру, PepsiCo, продолжают работать в рамках своего графика. Буквально перед введением ограничений на сообщение между регионами я слетал в Москву, лично встретился с представителями всех компаний, все подтвердили свои планы. Вчера мы провели переговоры с директором ТЛЦ (проект создания в НСО транспортно-логистического центра «Сибирский». — «КС»), площадку мы им подготовили, они в конце июня уже планируют подписать документы, готовы выходить на стройку. Сдвиги по проектам могут быть, но буквально на два-три месяца.

В этом году АИР впервые за 15 лет нашему акционеру, правительству Новосибирской области, выплатит дивиденды

— Что касается проекта ТЛЦ, логистика ведь очень пострадала от коронавируса…

— Когда мы с ними разговаривали, а у них есть еще крупный ТЛЦ в Подмосковье, выяснилось, что на 50% оборот упал. Но знаете, я думаю, в такой ситуации 50-процентное падение — не самое плохое развитие событий. Стройка в любом случае займет год–полтора, а к тому времени, уверен, уже все восстановится, хотя бы на докризисном уровне.

— Одна из курируемых АИР площадок, ТОСЭР «Горный», по сути, только начинает осваиваться инвесторами. Как вы оцениваете ситуацию по ней?

— С инвесторами мы ведем переговоры, и в ближайшее время хотим инициировать совещание в правительстве. Для нас как агентства важно понимать сроки появления в «Горном» инфраструктуры. Это не совсем наша задача, это задача Министерства ЖКХ и энергетики, администрации поселка. А наша задача — привлекать туда инвесторов. Но мы не можем этого делать, не дав им четких сроков появления в ТОСЭР инфраструктуры.

— В планах АИР было развитие внутреннего туризма в Новосибирской области. Как обстоит ситуация сейчас — сложнее это будет в реализации, с учетом проблем с перемещением жителей регионов? Или наоборот, проще, с учетом непонятной ситуации с внешним туризмом?

— Мы практически закончили составление программы развития внутреннего туризма в Новосибирской области. Считаю, что аналогов такой программы в регионе не было. В ближайшее время мы ее презентуем региональному правительству. Сложностей при подготовке не было. По большому счету, это ревизия того, что мы имеем, и того, что нужно сделать в каждом районе или туристическом кластере. Несколько дней назад президент Владимир Путин еще раз заявил о том, что нужно активнее развивать внутренний туризм. На это регионам выделяются достаточно солидные средства. У нас в области внутренний туризм имеет значительный потенциал для роста. Если мы сумеем улучшить инфраструктуру, создать новые места отдыха, маршруты и программы, все это будет развиваться.

— АИР ведет переговоры о сотрудничестве не только с российскими инвесторами. В частности, в марте шли переговоры с арабскими бизнесменами об участии в строительном проекте в Колыванском районе, как обстоит ситуация с внешнеэкономическими связями?

— Конечно, эти связи сейчас стали менее активны, по телефону все решить невозможно. По поводу арабов: мы очень внимательно подходим к международным сделкам. Поэтому сейчас их предложение анализируем, организовали им переговоры с Александром Манцуровым (новосибирский бизнемен, совладелец торгового холдинга «Сибирский Гигант». — «КС»), по поводу инвестиций в его проект по производству индюшатины. В то же время они предлагают сделать на базе АИР официальное представительство арабской организации. Посмотрим, если первый проект на 2 млрд состоится, начнем с ними работать более активно. Работаем с корейской компанией КОТРА (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям. — «КС»), налаживаем контакт, отправили запрос в Минпромторг по организациям, которым интересно сотрудничество с Кореей. С Японией через РОТОБО работаем, есть ряд проектов в сфере ИТ. Хотелось, конечно, чтобы перечень международного взаимодействия был шире. Но, к сожалению, все это сместилось сейчас по времени, надеюсь, осенью сможем более активно в этом направлении трудиться.

У нас в области внутренний туризм имеет значительный потенциал для роста. Если мы сумеем улучшить инфраструктуру, создать новые места отдыха, маршруты и программы, все это будет развиваться

— А как влияют выставки и форумы на динамику соглашений?

— Выставки и форумы очень важны. Практически по всем крупным проектам, которые мы реализуем, первые переговоры произошли именно на таких мероприятиях. Тем более, на таких крупных мероприятиях, как Российский инвестиционный форум в Сочи или ПМЭФ, всегда присутствует первое лицо региона, а участие и поддержка губернатора на переговорах очень важна.

— Как сейчас складывается отношение к Новосибирской области в деловых кругах, изменилось со временем?

— Поменялось в лучшую сторону, но впереди еще много работы. Хотелось бы, чтобы нас ставили в один ряд с Москвой, Татарстаном и Калугой. Пока мы где-то близко, но несколько шагов еще сделать нужно. С точки зрения того, что может сделать агентство для экономического имиджа региона, хотел бы отметить открытие московского представительства агентства. Как мы говорим, «представительство новосибирского бизнеса» — любая новосибирская компания абсолютно бесплатно может воспользоваться офисом для проведения переговоров, презентации своей продукции и других мероприятий в столице. Но нельзя говорить, что все отлично. Как пример, есть федеральная программа внутреннего туризма, на десятки миллиардов рублей. Необходимо заявляться и претендовать на эти средства. Для этого мы сейчас и пишем программу по шести туристическим кластерам. И таких программ немало. Область участвует не во всех. Причины везде разные — и объективные, и субъективные. Но это — значительная составляющая экономического имиджа.

— Губернатору и экономическому блоку в правительстве рассказываете об этих проблемах?

— Конечно, говорим. Например, именно АИР в свое время инициировал формирование заявки региона в фонд реформирования ЖКХ, и мы совместно с Министерством ЖКХ привлекли полмиллиарда рублей федеральных денег. Сейчас Новосибирская область получает софинансирование из фонда ежегодно. Когда в 2017 году в Новосибирскую область приезжал Константин Цицин (председатель правления госкорпорации, Фонда содействия реформированию ЖКХ. — «КС») и встречался на тот момент с губернатором Владимиром Городецким, Владимир Филиппович тогда подчеркнул, что именно АИР «завел», так скажем, в область эту программу.

— Презентации в Совете Федерации и Госдуме продолжатся, будет ли их корректировка?

— Презентации в Совете Федерации и Госдуме — это все-таки прерогатива губернатора и правительства. Эти презентации очень важны и в плане политики, и в плане экономики. К примеру, на последней презентации Новосибирской области в Совете Федерации Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать ряд проектов, презентованных губернатором Травниковым. У нас большие планы по проведению презентационных мероприятий именно среди московского бизнеса. Планировали провести сессию по проектам ГЧП, пригласить в Москве крупнейшие компании, занимающиеся концессиями, и предоставить им проекты по партнерству. Успели в представительстве собрать коренных новосибирцев, бизнесменов, живущих в Москве, выпускников новосибирских вузов. Серьезные предприниматели, мы обсуждали с ними проекты в Новосибирске. Хотелось бы это тоже на постоянной основе проводить. Люди были признательны, это был фактически первый раз, когда кто-то приехал и рассказал, чем сейчас живет Новосибирск, какие там есть инвестпроекты. Они готовы участвовать и помогать. Все эти планы сдвинула ситуация с коронавирусом, но я не сомневаюсь, что мы их реализуем.

— Сегодня на передний план вышли наукоемкие производства, в первую очередь, связанные с медицинской продукцией. Стоит ли ждать какую-то повышенную активность в этом плане в том же Биотехнопарке? В частности, появления новых предприятий, связанных с медициной.

— У Биотехнопарка в ближайшее время в планах реализация очень интересного проекта с клиникой Мешалкина, кроме того, есть проект создания токсикологической лаборатории. В парке становится тесно. Не хватает площадей и оборудования, нужно расширяться. Сейчас мы не можем даже новых резидентов привлекать, вся площадка заполнена. Подбираем участок. Парк, на мой взгляд, стал гибкой структурой. Появился коронавирус — в течение недели сертифицировали и произвели партию антисептика. Сейчас Биотехнопарк начинает проводить тестирование на COVID-19 и антитела, с одной из федеральных компаний уже заключено соглашение на проведение 10 тыс. анализов.

— Но, похоже, не всем нравились перемены в Биотехнопарке…

— Попытки критики чувствуем, как и попытки неконструктивных действий. Всегда есть те, у которых мы, наводя порядок и лишая доходов, вызываем раздражение. Это нормально. Если ты делаешь дело, нужно быть готовым и к появлению недоброжелателей. Не получится быть добреньким и хорошим для всех. Бороться с ними можно только открытостью. Поддержку в этом от правительства и губернатора мы чувствуем, один на один с проблемами не остаемся.

— Недавно вы вошли в новый состав Общественной палаты региона. Что даст этот статус, какие вопросы с его помощью удастся лоббировать, на что возможно повлиять?

— В Общественной палате есть комиссия по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата. И потом, палата — это посредник между гражданским обществом и властью. Это очень важно, я считаю, что у нас есть недопонимание между рядовыми людьми и властью. Люди думают, что власть где-то далеко, в облаках, и живет своими проблемами, хотя это не так. Чиновникам нужно быть более открытыми. Ведь это такие же жители нашего региона, с точно такими же проблемами, как у всех. И мне кажется, если бы все поняли, что это такие же люди, как и любой срез нашего общества, нам было бы проще понимать друг друга. Такого разрыва в ментальности между чиновниками и народом быть не должно.

— Свою точку зрения, общаясь с чиновниками, всегда отстаиваете? Не вредит работе?

— Слушайте, ну если я высказываю другую точку зрения, это не значит, что я оппозиционер или революционер. Просто у меня на эту ситуацию другой взгляд. И если вы из пяти взглядов выберете оптимальный, то это хорошо для всех. В споре рождается истина. У меня был замечательный руководитель на «Векторе», Дроздов (Илья Дроздов возглавлял «Вектор» в 2005–2010 годах. — «КС»), он проводил совещание, что-то предложил, а мы все сказали: «Да-да». Тогда он говорит: «Вы шутите, что ли? Зачем мы тогда здесь собрались? Чтобы поддержать решение? Сейчас уйдите, а через два часа каждый выскажет свое мнение, и выберем лучшее».

— Есть ли у вас возможность высказывать свои предложения в правительстве Новосибирской области?

— Если у меня есть мнение или предложение по тому или иному вопросу, конечно, я его выскажу. Руководитель может согласиться или не согласиться. Если ты не согласен с чем-то, имеешь другое мнение или предложение и не высказываешь его, считаю это неправильным.

— Доверие и взаимопонимание с кураторами в облправительстве, губернатором Андреем Травниковым и его заместителем Владимиром Знатковым — есть ли оно, и на чем основано?

— Доверие складывается из предыдущего опыта общения. История моих отношений с Владимиром Знатковым достаточна проста. В Центральном районе, при поддержке тогда главы района Валерия Зарубина, я в свое время создал НП «Человек». Мы организовывали бесплатные зарядки для пенсионеров. Потом от мэрии поступило предложение распространить этот проект на весь город. Все обещали помочь, со многими высокопоставленными чиновниками встречался — не буду называть пофамильно. Так никто и не помог. Предложили обратиться к Знаткову, хотя я уже не верил, что кто-то поддержит. Пришел на прием к Владимиру Михайловичу, стиль его общения очень конкретный, в этом я потом не раз убедился. Спрашивает: «Что нужно?» Я говорю: «Помещения для занятий пенсионеров». — «Понял, — говорит он мне, — если больше вопросов нет, до свидания». Вышел и думаю: очередной чиновник, выслушал и забыл. А через три дня мне перезвонили и предложили зайти в мэрию, изучить список помещений, подготовленных по распоряжению Знаткова. С этого все и началось. Я понял, что это человек дела.

Что касается доверия губернатора, мне сложно об этом судить. В силу его должности и занятости мы встречаемся меньше. Андрей Александрович был и в АИР, и в ПЛП. То, что нам поручили оздоровление Биотехнопарка, наверное, тоже показывает уровень доверия. Отношения с губернатором у нас рабочие, и я как директор АИР полностью ими доволен. Многие недооценивают, но для инвестора крайне важна встреча с первым лицом региона. Для него это показатель заинтересованности в нем, в его приходе на территорию. Вспоминаю случай, я позвонил губернатору и сказал: «Андрей Александрович, у нас инвестор прилетел, но он улетает уже в воскресенье вечером». Губернатор говорит: «Хорошо, привозите его в два часа в воскресенье, я буду на работе». Нравится, что губернатор всегда конкретно отвечает: да, нет, принято. Без воды. Никаких «рассмотрим» и «посовещаемся». И потом это реально делается.

— Как складываются отношения с новым главой минэкономразвития Львом Решетниковым?

— Отлично. С главой минэкономразвития Львом Решетниковым мы хорошие товарищи, знакомы много лет, и конечно, это помогает взаимодействию наших структур. Мы можем легко друг другу позвонить по сотовому, обсудить и решить все вопросы.

— Что касается планов АИР, какой вы видите структуру в будущем?

— Некоторые госструктуры приносят убытки или там есть проблемы с отношением к бюджетным деньгам. Такие структуры в регионе есть, и мы готовы их оптимизировать, «выпуская на волю» более экономически состоятельными. Когда структура имеет возможность коммерческой деятельности, она не должна быть убыточной. Хотелось бы еще в перспективе уйти в инновационные проекты, венчурное финансирование. А вообще, было бы хорошо, если бы у АИР были свои средства, которыми агентство смогло бы распоряжаться. Есть очень интересные проекты, либо слишком масштабные для бизнеса, либо бизнес, понимая объем общения с органами власти, боится бюрократии. С точки зрения доверия и полномочий, со стороны как правительства, так и Законодательного собрания, у нас для этой работы есть все. Хотелось бы иметь возможность самим зарабатывать и вкладывать эти деньги. В этом году АИР впервые за 15 лет нашему акционеру, правительству Новосибирской области, и с губернатором это согласовано, выплатит дивиденды. Сумма небольшая, порядка миллиона рублей, но нужно учитывать, что за прошлый год мы на сумму порядка 150 млн рублей предоставили заем Биотехнопарку и оплатили ряд других мероприятий по поручению нашего учредителя — правительства Новосибирской области. Мы хотим показать, что задача акционерного общества — зарабатывать деньги акционерам. Пусть это станет флажком для других акционерных обществ, принадлежащих правительству. Вы должны не в своем соку вариться и бюджетные деньги просить, а зарабатывать деньги для акционера. И хотелось бы, чтобы у нас через, допустим, пять лет была возможность не миллион, а 2–3 миллиарда перечислить в бюджет.

Прямая речь

Андрей Панфёров, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»:

— АИР было создано для придания импульса экономике региона, с прицелом на то, что Новосибирская область возьмет новый темп в деле привлечения инвесторов. Все 15 лет существования агентство наращивает усилия в реализации своего потенциала. Руководство АИР выступает с докладами на профильных комитетах Законодательного собрания. В прежние времена к организации со стороны регионального парламента было достаточно вопросов и предложений для отработки мероприятий и выстраивания алгоритма действий. Бюджетных средств на развитие, функционирование агентства, на то, чтобы поставить процесс на ноги, направлялось много, и депутаты никогда этому не препятствовали. Если говорить об итогах последних трех лет, как правило, после докладов руководства АИР и ответов на вопросы у депутатов фактически не возникает претензий к деятельности организации. А разговоров о том, что деньги расходуются не совсем продуктивно, я давно не помню. Полемика касается только политики направлений деятельности, перспектив. Нет разговоров об отсутствии развития, о том, что АИР работает неправильно. Руководство АИР входит во все депутатские рабочие группы, специфика которых перекликается с задачами организации. Часто эксперты агентства вносят свежие идеи. За годы своего существования АИР превратился в бренд Новосибирской области. Агентство плотно заняло свою нишу в экономике региона. Я бы выделил участие структуры в развитии научного потенциала региона. Сложилось плодотворное взаимодействие АИР с Технопарком по линии привлечения инвесторов для Новосибирской области. Весомый вклад агентство вносит в решение вопросов запуска агропромышленных предприятий, предприятий, которые специализируются на пищевом производстве. Насколько я понимаю, сейчас на повестке дня — развитие обрабатывающей промышленности. Для АИР это серьезное направление работы. Новосибирск — мультимодальный транспортный узел. Агентство работает над тем, чтобы привлечь в регион людей, которые вкладывают деньги в развитие обрабатывающей промышленности. Специалисты АИР включены в актуальную повестку — например, они вместе с молодыми учеными помогли поставить на поток в Биотехнопарке выпуск антисептиков. Сейчас средства защиты используются на многих предприятиях Новосибирской области. С АИР мы взаимодействуем в рамках реализации партийных проектов «Единой России», которые связаны с экономикой, развитием молодой науки. Агентство нам умело помогает, входит в наши экспертные советы.



Валентин Сичкарев, председатель Совета директоров АИР, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

— АИР прошло солидный путь становления, несколько раз менялось руководство компании — структура совершенствуется. Когда я стал председателем Совета директоров, познакомился с командой и с тем, как поставлена деятельность каждого отдела. На мой взгляд, АИР укомплектовано грамотными специалистами. Профессионалами, которые работают с желанием. То есть не с 9 до 18, а столько, сколько надо. На сегодня агентство накопило значительный опыт по привлечению инвесторов. То, каким мы видим сейчас АИР, — с моей точки зрения, демонстрация результата плодотворного взаимодействия агентства с правительством, с депутатами, с инвесторами. С бюджетным комитетом регионального парламента агентство сотрудничало на протяжении всех 15 лет своего существования. Депутаты заслушивали отчеты АИР, выдвигали много различных предложений. Эти пожелания и инициативы всегда воспринимаются и учитываются. АИР год от года демонстрирует способность справляться с поставленной перед ним задачей. Основной функционал — наполнение инвесторами площадки ПЛП. Конечно, невозможно рассматривать деятельность АИР в отрыве от министерства экономического развития. Они друг друга дополняют. Минэконом работает с блоком законопроектов, направленных на привлечение инвесторов. АИР в свою очередь выступает практическим исполнителем, непосредственно взаимодействует с инвесторами в режиме одного окна. Инвесторов, которые обращаются в минэконом, в любом случае переадресуют в АИР. Именно там отрабатываются возможности, которые область может предоставить конкретному предприятию по размещению производств. Кроме того, у АИР есть представительство в Москве. Предпринимателям, компаниям, которые хотели бы рассмотреть свои перспективы в регионе, не обязательно ехать в Новосибирскую область, достаточно прийти в столичный офис АИР. Я считаю, агентство свое существование более чем оправдывает. Если бы его не было, думаю, это сказалось бы на количестве организаций, структур, инвесторов, которые проявляли на протяжении последних лет желание работать в области, создавать здесь рабочие места и добавленную стоимость. Если бы не АИР, многим инвесторам было бы гораздо сложнее получить исчерпывающие разъяснения о возможностях региона, привязаться к точкам размещения своих производств. Было бы тяжело выстроить и упорядочить работу с ресурсоснабжающими монополистами Новосибирской области, узнать о многих преференциях для бизнеса, которые предусмотрены в региональном законодательстве. Предпринимателям было бы сложно подготовиться к выходу на инвестиционный совет, чтобы получить льготы. Любому предприятию и инвестору в нашей российской действительности без взаимодействия с органами госвласти, муниципальной власти никак не обойтись — наладить контакт помогает АИР. Более того, инвестор при размещении предприятия может получить в АИР достаточно информации, чтобы определить свое потенциальное положение на рынке: сколько подобных компаний уже работает, насколько плотно занята ниша или свободна, и так далее. Все это делает АИР. В кризисное время особенно ценится работа с потенциальными инвесторами, которые могут зайти в область. И с инвесторами, которые уже в регионе, но готовы тратить или привлекать новые деньги. Это очень важно, потому что мы понимаем: объемы наполнения бюджета из традиционных источников, через налог на прибыль, через НДФЛ значительно отстают от плановых. Намечается недостача собственных доходов. Действующие предприятия малого и среднего бизнеса сейчас работают с меньшей эффективностью, исправить положение можно будет только после окончания эпидемии, полной отмены ограничительных мер, восстановления потребительского спроса. Деловая жизнь не умирает, она переходит к другим точкам опоры — переориентируется на новые технологи, интернет, дистанционные сервисы. Рынки меняются, но Новосибирск не утратит в будущем свои позиции в качестве логистического узла, пункта отгрузки товаров. Инвесторы будут реагировать на новые вызовы. Возможно, Новосибирск выиграет в новых условиях. Поэтому с инвесторами нужно работать — сейчас особенно, когда регион очень нуждается в привлеченных средствах.



Владимир Городецкий, член Совета Федерации

от Новосибирской области:

— От всей души поздравляю с праздником Александра Зырянова и всю его команду. Убежден, что за 15 лет коллектив агентства превратил АИР в основной инструмент инвестиционного развития нашей области. Благодаря этой организации живее пошла работа в направлении повышения привлекательности региона в глазах инвесторов, Новосибирская область стала большим числом предпринимателей восприниматься как привлекательное место для размещения производственной деятельности. Наглядный и убедительный пример эффективности работы АИР — это развитие промышленно-логистического парка в Новосибирске, который был организован в 2007 году. Сегодня на территории ведут свою производственную деятельность 20 резидентов. ПЛП в Новосибирске — один из крупнейших промышленных парков в РФ. Это 2000 га земли с выполненными техническими условиями по инженерному обустройству территории с хорошей транспортной доступностью. За последние три года сумма налоговых отчислений в областной бюджет от деятельности резидентов и пользователей инфраструктуры ПЛП составила 1230 млн руб. С 2017 года АИР серьезно нарастило темпы работы по привлечению инвестиций. За три года заключено соглашений почти на 27 млрд рублей, 962 новых рабочих места созданы в связи с реализацией инвестиционных проектов, которые проходили через агентство. Особо стоит выделить роль АИР в становлении территорий опережающего социально-экономического развития Линево и Горный. Благодаря работе АИР сегодня на этих площадках реализуется восемь инвестиционных проектов. АИР последовательно продвигает нашу область как субъект инвестиционной привлекательности. Агентство активно участвует во всех экономических форумах. На Сочинском экономическом форуме АИР всегда организует одну из основных выставочных площадок, профессионально презентует инвестиционные проекты. В 2019 году заключено соглашение о строительстве завода PepsiCo по производству снековой продукции. Это 13 млрд рублей инвестиций и 900 новых рабочих мест. Также заключено соглашение о создании производственно-логистического комплекса «Алютех». Представительство АИР в Москве расширяет спектр взаимодействия с потенциальными инвесторами, которые рассматривают возможности развернуть деятельность на территории Новосибирской области. Еще раз подчеркну, что АИР состоялось и в полной мере выполняет свои задачи. Вместе с региональным министерством экономического развития они ведут последовательную работу по привлечению инвестиций. Сегодня Новосибирская область занимает 19-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди всех субъектов РФ. Напомню, что в 2013 году мы занимали скромную 54-ю позицию. Это яркий показатель работы коллектива АИР. Александр Зырянов — человек настойчивый, системный, энергичный. Думаю, что в этом тоже можно видеть залог дальнейшего успеха деятельности АИР и экономического развития области.

Александр Семенюк, член Совета директоров АИР, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

— Пять лет я плотно работаю с АИР как член Совета директоров. Вижу, что агентство растет, укрепляется за счет консультативной деятельности по ведению бизнеса, оказания услуг инвесторам в форме одного окна, привлекает резидентов на площадки Промышленно-логистического парка. Организация зарабатывает серьезные деньги — десятки миллионов рублей. Вклад АИР в привлечение инвесторов в Новосибирскую область высок. Предвижу, что роль Агентства возрастет в непростых экономических условиях, на фоне проседания бюджетов из-за падения рынка свободных углеводородов. Рассчитывать на сверхдоходы от налоговых поступлений сейчас не приходится, так что привлечение инвесторов в регион приобретает особую значимость. С каждым годом все актуальнее становится работа с инвесторами, которые ориентируются на концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. Речь идет о миллиардах рублей. Разумность и рациональность расходования этих средств контролируют представители исполнительной и законодательной власти совместно с АИР. Важно сохранить баланс между инвестиционной привлекательностью и бережным отношением к бюджетным деньгам. Очень тонкая грань разделяет расточительность в предоставлении льготных условий для ведения бизнеса и внимание к потенциальным инвесторам. В Новосибирской области есть история взаимоотношений между исполнительной и законодательной властью. Дискуссии были всегда, но они не исключают диалога, партнерства, сотрудничества, поиска совместных решений. Это хорошо видно на примере структуры Совета директоров АИР. Рост количества привлеченных инвестиций, налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест демонстрируют эффективность выбранного подхода. В настоящее время губернатор, вице-губернаторы, специалисты правительства Новосибирской области прорабатывают идею создания регионального Агентства инновационного развития. Его деятельность, вероятно, будет тесно связана с АИР, которое может взять на себя вопрос привлечения средств и грантов. Продолжая тему перспектив АИР, надеюсь на увеличение очных заседаний Совета директоров, очных обсуждений деятельности и доходности агентства. В сегодняшних реалиях считаю полезным изучить социальное направление работы организации. Например, можно было бы оценить возможности привлечения к активности людей из категории нуждающихся. Социальное предпринимательство не дает высокой доходности, но оно много значит в человеческом плане. Президент РФ, российское правительство стремятся в условиях эпидемии поддержать нуждающихся. На глобальном уровне человек находится сегодня в центре внимания общества.

Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития»:

— От имени «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» поздравляю Агентство инвестиционного развития Новосибирской области с 15-летием! В России каждый регион уникален с точки зрения работы с инвесторами. Новосибирская область имеет особенности, которые успешно реализует Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. В первую очередь, это уникальная география региона — выгодная для организации логистики в Сибири, а также научные традиции, которые реализуются в производственных инвестиционных проектах. Десятки инвестиционных проектов, реализуемые с помощью ТОСЭР, Биотехнопарка, Промышленно-логистического парка, вносят существенный вклад в развитие не только Новосибирской области, но и страны. Особое место среди российских специализированных организаций по работе с инвесторами занимает Международный форум территорий развития и инвестиций InPark. За 10 лет данный форум превратился в главную российскую площадку по обсуждению инвестиционной инфраструктуры. Заслугой Агентства инвестиционного развития Новосибирской области является востребованность данного форума, так как на этой площадке собираются практики, создающие инвестиционную инфраструктуру в России, а также те, кто привлекает инвесторов на данные площадки. В результате каждый год в Новосибирск приезжают сотни участников. Желаю агентству поступательного развития, покорения новых профессиональных высот и реализации всех амбициозных проектов!

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков России:

— Юбилейные даты всегда являются своего рода рубежами, когда принято подводить промежуточные итоги. Сегодня, поздравляя с 15-летием Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, я могу без преувеличения сказать, что агентство вносит очень значимый вклад в реализацию инвестиционного потенциала региона. Во многом благодаря работе АИР Новосибирская область и ее проекты известны по всей России. Как руководитель Ассоциации, объединяющей практически все регионы нашей страны, я могу сказать это с уверенностью. Более того, на общем фоне тот темп развития, который задан в агентстве, является примером для многих регионов. В качестве образца выступает и форум InPark, постоянными участником которого является наша Ассоциация. За год мы принимаем участие в сотнях различных конгрессно-выставочных мероприятиях, при этом никогда не пропускаем новосибирский форум, который всегда остается одной из ведущих отраслевых экспертных площадок. Уже много лет агентство является нашим надежным партнером, мы всегда рады возможности совместной работы и убеждены, что впереди нас ждет реализация многих значимых проектов. Еще раз искренне поздравляю с 15-летием! Желаю, чтобы агентство продолжало с тем же успехом выполнять важнейшую роль связующего звена между бизнесом и властью, вносить неоценимый вклад в реализацию крупнейших региональных проектов.

Валерий Адлюков, вице-президент IEK GROUP:

— Мы познакомились с командой АИР в 2018 году, когда выбирали в Новосибирске площадку для строительства своего производственно-логистического комплекса, и посмотрели их большое количество в регионе. Когда мы знакомились с площадкой ПЛП, нам порекомендовали провести переговоры с АИР и его руководителем Александром Зыряновым, компанией, которая поможет в подготовке и организации необходимых мероприятий для нашего проекта. Это касалось всех льготных условий работы на площадке, взаимодействия с Фондом развития промышленности и всеми разрешительными государственными органами, в том числе новосибирскими филиалами российских банков. Когда мы начали работать по данному проекту, поняли, что попали в точку. Нас все устраивает — условия, географическое расположение, и та комплексная поддержка, которую нам оказали на уровне губернатора и Промышленно-логистического парка. Подготовили и утвердили дорожную карту проекта. И только тогда мы приступили к реализации своего проекта. Начали готовить необходимые документы, формировать проектные решения, заказывать необходимое производственное оборудование. В этом году мы запустили наш завод, и наши отношения с ПЛП продолжают развиваться уже в плоскости эксплуатации и технической поддержки. Особо хочу выразить благодарность его руководителю Зырянову Александру за то внимание и поддержку, оказанную нам за эти годы знакомства, лично мне часто доводится ставить в пример положительную работу АИР, когда приходится общаться с другими региональными руководителями. IEK GROUP активно участвует в жизни региона, с точки зрения создания рабочих мест, по комплектации строительных и производственных объектов электротехнической продукцией и созданию энергоэффективных решений для города и области. Агентству инвестиционного развития исполняется 15 лет. Я им желаю как минимум еще три раза по столько же. Чтобы ваша успешная и профессиональная команда всегда развивалась, чтобы все задачи всегда решались только на 100%. Ну и, конечно, сибирского здоровья, благополучия и счастья в жизни всей команде АИР. Берегите себя, и всего самого наилучшего!

Ольга Молчанова, советник генерального директора АИР, экс-министр экономического развития Новосибирской области:

— Агентство — очень важный субъект инвестиционной деятельности и продвижения региона. Министерство экономического развития всегда работало с агентством именно с этой точки зрения. Не может правительство решать эту задачу в одиночку, должна быть структура, которая этим занимается каждый день, с утра до вечера. Поэтому агентство и было создано, и те проекты, которые оно ведет, как раз показывают, что это была правильная стратегия. Тот же Промышленно-логистический парк ведь рос и развивался не сам по себе, а в соответствии с той концепцией по привлечению инвестиций, которая оговаривалась в том числе в стратегии развития Новосибирской области. И АИР как агент способствовало тому, чтобы парк стал тем, чем он является сейчас — привлекательной площадкой для инвесторов. И АИР помогает бизнесу, который туда заходит. Инвестору помогают не только найти готовую площадку, помогают воспользоваться льготами и найти партнеров, содействуют в продвижении продукции и многое другое. Этот комплексный подход как раз характеризует работу АИР. АИР помогает инвесторам подготовить документы для рассмотрения на инвестсовете региона, представляет проекты на форумах и выставках внутри России и за рубежом. Совместно с профильным министерством обсуждается, какие будут выставляться проекты. Что готовит министерство, а что — агентство. За счет этого мы делаем больше и лучше. Когда мы смотрим на происходящее, кризисы 2009-го, 2014-го… Тяжелое было время, нелегкое время и сейчас. И мы должны понимать, что у инвестора ситуация сложная, и он думает, в какой регион он может пойти, где есть перспективы. Агентство как раз помогает инвестору определиться, какие лучше проекты размещать в Новосибирской области. Информация, которую АИР предоставляет инвестору, объемная и подробная, она помогает бизнесу быстрее сориентироваться.

Для правительства и министерств агентство — серьезный компаньон. АИР работает с Минэкономразвития и другими министерствами, в том числе по ГЧП. В Минэкономразвития также есть специалисты по ГЧП, но они занимаются методической работой — нормативно-правовыми актами, объемами финансирования. А конкретной реализацией занимается агентство. Еще один пример — Биотехнопарк. Агентство помогло этому проекту перезагрузиться, помогло деньгами и юридически, наладило финансово-экономическую деятельность в парке. Надеюсь, что к 1 июля мы выполним поручение губернатора, и Биотехнопарк станет самоокупаемым. В свое время министерство разработало для районов области инвестиционный стандарт, чтобы они аккумулировали информацию о районах, подготовили земельные участки, интересные для инвесторов, с указанием инфраструктуры. Специалисты АИР проехали все районы, встречались с главами, с бизнесменами, узнавали, в чем им нужно помочь. Сейчас в агентстве есть специальный отдел, который будет помогать фермерам. И это важное направление не только для региона, но и для экономики России в целом. Таким образом, агентство — это организация, которая помогает лучше реализовать цели и задачи, стоящие перед правительством.

Владимир Никонов, генеральный директор АО «Академпарк»:

— Изначально Агентство инвестиционного развития создавалось для решения целевой задачи огромной важности — создания максимально благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в нашем регионе. Уже первые действия АИР были связаны с масштабной амбициозной задачей — с освоением территории площадью более 10 квадратных километров и созданием на ней Промышленно-логистического парка, инфраструктурного комплекса, дающего инвесторам возможность максимально быстро строить и вводить новые предприятия. Успех проекта очевиден: ПЛП стал заметной точкой роста экономики региона, преимущества парка высоко оценены российскими и зарубежными компаниями, выбравшими эту территорию для нового строительства.

Сегодня АИР тиражирует опыт создания индустриальных парков, активно поддерживая новосибирские промплощадки, идущие по этому пути. За последние годы Агентство заметно обогатило свой функционал, став «одним окном» для инвесторов, заинтересованных в реализации проектов любого масштаба, в любой отрасли и в любой точке Новосибирской области. Причем команда АИР не просто ждет инвесторов, а активно привлекает их, продвигает потенциал Новосибирской области за его пределами. АИР как институт развития приобрело весомый авторитет в масштабах страны — активно участвует в деятельности Ассоциации индустриальных парков, выступает инициатором и организатором Всероссийского форума индустриальных парков InPark. Убежден, АИР и дальше будет работать на привлечение инвестиций в регион, найдет эффективный ответ на любой вызов экономической ситуации и укрепит свои позиции как точки входа многомиллиардных инвестиций в экономику области.

Николай Мочалин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

— Еще несколько лет назад, когда областью руководил Владимир Городецкий, а экономический блок правительства возглавляла Ольга Молчанова, я резко критиковал инвестиционную политику регионального правительства. Эта команда была настоящим тормозом развития Новосибирской области. В последнее время, на мой взгляд, произошли серьезные изменения в этой сфере. И это не лесть, а констатация факта.

Новой команде АИР во главе с Александром Зыряновым, областного министерства экономического развития во главе с Львом Решетниковым удается делать то, о чем раньше только много говорили, переливая из пустого в порожнее. Конечно, здесь нельзя недооценивать роль губернатора Андрея Травникова, который ставит перед ними задачи. И сегодня мы видим, с какой энергией и настойчивостью молодая амбициозная команда рекламирует наш регион на федеральном уровне, с каким азартом в хорошем смысле слова они продвигают Новосибирскую область, как целеустремленно работают на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Изменился настрой команды АИР, и это повлияло на его работу в положительную сторону. Агентство стало структурой, которая реально приводит деньги в регион. Только в прошлом году было привлечено более 18 млрд рублей инвестиций. Появились интересные, многообещающие проекты, такие как строительство завода по производству снеков PepsiCo, транспортно-логистического центра «Сибирский» компании «Новосибирский транспортный терминал», производственно-логистического центра группы компаний «Алютех», и другие. Благодаря АИР появилось второе дыхание у промышленно-логистического парка и «Биотехнопарка». Я вижу, с каким энтузиазмом, как агрессивно они работают, и мне это нравится.

Поздравляю команду Агентства инвестиционного развития и Александра Зырянова с юбилеем! Надеюсь, что ваша уверенная, эффективная инвестиционная политика поможет раскрыть экономический потенциал Новосибирской области и привлечет в наш регион серьезные инвестиционные проекты.

Виктор Алексеев, генеральный директор ООО «ИЭК НСК»:

— Я могу очень много хорошего сказать по поводу Агентства инвестиционного развития. Расскажу небольшую предысторию. Во время принятия решения о создании заводского производственно-складского комплекса мы выбирали, где начинать строительство. Рассматривали Красноярск, Томск, Кемерово и Новосибирск. Я лично переговорил с руководством аналогичных институтов и здесь, в Новосибирске, и в других городах. Итогом этих переговоров было решение остановиться именно на Новосибирске. Почему? Потому что именно здесь нам предоставили прозрачную картину всего того, что нас ждет. Разъяснили услуги, которые будут нам оказывать. Представили общую картину всего того, что будет происходить на нашем объекте. Сыграли роль и сами люди из Агентства инвестиционного развития. Команда оказалась не только экспертной, но и очень комфортной для общения. Они проявили не только профессиональные качества, но и человеческие. И в процессе подготовки к строительству, и во время строительства, и сегодня, в процессе эксплуатации, они нам помогают — консультируют, дают рекомендации, к кому можно обратиться по каким-то производственным вопросам. Мы полностью довольны работой с АИР. Они большие молодцы. Это здорово, что правительство Новосибирской области создало такую структуру. И самое главное, наполнило ее достойными руководителями. Пожелать Агентству инвестиционного развития хочется прежде всего дальнейшей работы в таком же ракурсе. А также успехов в их профессиональной деятельности. Самое главное — у них замечательный профессиональный коллектив. А это очень много значит для нас — всех тех, кто входит в подобный процесс впервые. Если бы мы начали свою деятельность здесь без участия АИР, думаю, что процесс строительства затянулся бы на неопределенный срок. Потому что всяческих согласований и прочих заморочек огромное количество. А они сами вникли в этот процесс, разъяснили и показали все нам, чем значительно его ускорили. В результате мы построили завод, который успешно дает продукцию, и Новосибирская область уже получает налоги от нашей деятельности. Поэтому я от всей нашей команды желаю Агентству инвестиционного развития Новосибирской области дальнейшего процветания!

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