У депутатов комитета Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности накопилось немало вопросов к министру сельского хозяйства региона Евгению Лещенко в ходе состоявшегося 27 мая заседания.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко доложил депутатам изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». По словам министра, внесение изменений в госпрограмму обусловлено необходимостью приведения объемов финансирования программы на период 2020-22 годы в соответствие с Законом Новосибирской области № 454 «Об областном бюджете Новосибирской области», а также корректировкой наименований и состава основных плановых мероприятий, значений целевых индикаторов программы в связи с внесением изменений в постановление правительства РФ.

Общий объем финансирования госпрограммы на 2020 год – 3 366,5 млн рублей, на 2021 год – 3 335,5 млн рублей, на 2022 год – 3 469,2 млн рублей. В числе измененных индикаторов программы министр отметил включение таких показателей, как прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; а также отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области.

По данным пресс-службы Законодательного собрания региона, толчок к дискуссии в ходе заседания комитета 27 мая дал председатель комитета Александр Морозов, задав министру вопрос о количестве в АПК региона хозяйствующих субъектов, не считая личных подсобных хозяйств. Как сообщил министр, в области работают и получают различные меры государственной поддержки порядка 1700 субъектов предпринимательства, в том числе 1097 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По отчетности за 2019 год – в сельском хозяйстве области занято 28 тысяч человек, не учитывая пищевую и перерабатывающую промышленность.

Вслед за Александром Морозовым сомнения в этой цифре высказал депутат Сергей Гайдук: «Делался ли анализ, сколько субсидий получают сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и сколько платят налогов? – продолжил он вопросы к министру. — Если есть сегодня сельхозпредприятие, оно работает «в белую», платит налоги за каждого своего рабочего. Может быть, нам стоит позаимствовать опыт Алтайского края, где субсидии фермерским хозяйствам «привязывают» к уплате налогов».

«Взаимоотношения с государством должны быть в виде возвратно-поступательного движения: платишь налог – получаешь, не платишь – не получаешь. Государственная субсидия областная как минимум не должна превышать величины уплаченных налогов, — сказал Александр Морозов. – Это нормальная система отношений товаропроизводителей и государства. И халява исчезнет сразу. Это мое убеждение. Крестьяне, за это обеими руками голосуют. У нас же очень большое количество людей, которые не связаны никак с государством, при этом от государства постоянно что-то получающие».

«Самый диссонансный момент связан с теми формами поддержки, где субсидируются расходы, а не результаты производства», — считает заместитель председателя правительства, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Причину сомнений в численности министр видит в системе ОКВЭДов. «Некоторые предприятия через запятую указывают несколько ОКВЭДов, а используют первый, главный. Уверен, у многих сельхозпроизводителей сегодня встречаются в ОКВЭдах не только производство, но и переработка. Понятно, что реальная численность занятых в сельском хозяйстве диверсифицирована во многих смежных отраслях».

Еще одну важную проблему занятости и комплексного развития сельских территорий поднял спикер регионального парламента. Андрей Шимкив напомнил коллегам вчерашнюю публикацию в СМИ о группе компаний «Горкунов», планирующей инвестировать в новый проект в сфере мясного животноводства 30 млрд рублей. «Хотелось, чтобы об этих новых проектах депутаты знали. Мы впервые слышим. Доволенский район глаза открыл – уже 28 тысяч гектаров отдали. Ни одного загона нет. Просто ни одного! Я хочу к депутатам доволенским обратиться, Александр Владимирович (Морозов), к вам, Сергей Александрович (Гайдук), к вам. По крайней мере, с людьми поговорите, чтобы не отдавали земли на 49 лет. Мы уже одного монстра создали. Второго создаем… Проект ведь не только инвестиционный. Он, по сути, политический – земля уходит десятками тысяч гектаров», — акцентировал Андрей Шимкив.

«Члены комитета считают, что развитие сельских территорий, прежде всего, связано с развитием сравнительно небольших сельхозпредприятий разных форм собственности, — высказала позицию депутатов заместитель председателя комитета Ирина Диденко. — Создание гигантских компаний, которые имеют огромные конкурентные преимущества перед малыми и средними предприятиями, заведомо приводит к их вытеснению с рынка и потере шансов на существование. И инвестиционную программу, и программу переработки сельхозпродукции, и программу развития сельских территорий необходимо рассматривать комплексно. С позиций развития сельских территорий области».

Комитет согласовал изменения в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Как уточнил Александр Морозов, «с учетом изменений и предложений, которые звучали, в том числе, направленных на улучшение бюджетных взаимоотношений сельхозпроизводителей с госвластью».

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