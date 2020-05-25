Неделя в Новосибирске начнется с тёплой, но дождливой погоды, но уже со вторника в городе и по области станет прохладнее, сообщил новосибирский Гидрометцентр.

В понедельник, 25 мая, в Новосибирске днем столбик термометра поднимется до +19°С…+23°С, вечером — +20°С…+25°С. В ночное время воздух прогреется до +16°С…+19°С. Погода будет пасмурной, ожидаются дожди.

Теплая, хотя и дождливая погода будет и на следующий день, 26 мая — днем +28°С…+31°С, вечером — +14…+27°С, ночью — +8…+13°С. Днем будет пасмурно, ночью пройдет дождь.

В среду и в четверг дневная температура воздуха снизится до +16°С…17°С, ночная — +6°С…+8°С. Будет пасмурно, пройдут дожди.

В пятницу, 29 мая, по прогнозам синоптиков днем — +18°С…+20°С, вечером — +14°С…+20°С, будет облачно, с прояснениями, без осадков.

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