Российское правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, планируется направить в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности 5 регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Самая большая дотация — 9 миллиардов 17 миллионов рублей — достанется Кузбассу.

В бюджет Новосибирской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 960 миллионов 84 тысячи рублей.

Правительство рассчитывает, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

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