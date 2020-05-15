Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал изменения, произошедшие на мировом рынке продовольствия в I квартале 2020 года. Сотрудники Центра полагают, что текущая ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции АПК, в том числе продовольственных товаров.

Кризисные явления, в целом, имеют неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского АПК открывается окно возможностей. Так, конкурентоспособность российских производителей уже резко выросла за счет снижения курса рубля. Дополнительные преимущества могут быть получены при разрыве излишне протяженных глобальных цепочек поставок, ведь Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия. Производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих. В структуре потребления продовольствия импортирующих стран будет расти доля продуктов, обладающих наибольшей экономической полезностью – максимум насыщения и удовлетворения при минимуме затрат. Этот тренд также будет благоприятствовать российскому экспорту, в котором велика доля базовых качественных продуктов.

«При том, что в России достигнут высокий уровень продовольственной безопасности и обеспечено бесперебойное снабжение населения продуктами питания, во многих других странах ситуация с продовольствием не так стабильна, – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. – Череда эпидемий, поражающих животных, а теперь еще и коронавирус показывают, что чрезмерная концентрация мирового производства ведет к риску дестабилизации поставок продовольствия для миллионов людей по всему миру. Таким образом, рост и диверсификация российского экспорта соответствует интересам мирового сообщества».

Заметный рост по экспорту в страны дальнего зарубежья российские компании продемонстрировали в марте, нарастив экспорт на 30,8% до 2,2 млрд долларов к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года фактический показатель экспорта, по оценкам экспертов РСХБ, может превысить плановый (25 млрд долларов).

В абсолютном выражении экспортные отгрузки выросли на 522 млн долларов. В тройке лидеров – пшеница (+245 млн), подсолнечник (+114 млн), подсолнечное масло (+88 млн)

На фоне роста отгрузок Россельхозбанк планирует увеличение кредитных лимитов и разработку новых продуктов для экспортирующих компаний. За 2019 год Россельхозбанк выдал экспортоориентированным компаниям кредитных средств в размере 242 млрд рублей. РСХБ ожидает рост в 2020 году к прошлому году на 8%. В структуре экспорта, как и ранее, преобладают злаковые, рыба и морепродукты, масличные и продукция их переработки. В топ экспортных продуктов также вошли сахар, мясо птицы и свинина, которые стали заметны в экспорте в последнем сельскохозяйственном сезоне. Российские поставки становятся более диверсифицированными, и, зеркально, растет роль экспорта, как балансирующего канала продаж для российских производителей.

Около 25% объема российского агроэкспорта приходится на клиентов Россельхозбанка.

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