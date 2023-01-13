Правительство Новосибирской области вложило более 20 млн рублей в «оживление» озер и корм для рыб

На «оживление» озер, препараты для воздействия на ДНК вредителей, корм рыб и другие разработки правительство Новосибирской области вложило более 20 млн рублей. В 2023 году грантовая поддержка будет увеличена.

13 января в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ) познакомили министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева с разработками, на которые была выделена поддержка правительства Новосибирской области.

Открытия новосибирских ученых-аграриев для развития рыбной промышленности, растениеводства, животноводства и других отраслей АПК направлены на практическое применение и внедряются в производства. В 2023 году такая господдержка будет увеличена.

«Современные ученые понимают, что нужно реальному бизнесу и пытаются быстро отвечать на эти запросы. Задача государства при этом – поддержать этот взаимный интерес на научные исследования и разработки от бизнеса и обеспечить, чтобы эти разработки выполнялись нашими научными институтами. На это направлен один из наших инструментов господдержки – конкурс трансфера технологий, который в этом году по поручению губернатора увеличен вдвое – этот инструмент будет дофинансирован до 150 млн рублей. Таким образом, правительство региона финансово и административно поддерживает совместное движение ученых и производственников, что особенно важное сегодня, в условиях необходимости импортозамещения по самым разным направлениям, в том числе, по реагентам, комплектующим и кормовым добавкам в сфере АПК», – подчеркнул Вадим Васильев.

Субсидия инновационным компаниям на подготовку, осуществления трансфера и коммерциализацию технологий уже получили новосибирские компании АПК на сумму порядка 21 млн рублей. Согласно этому механизму, на условиях софинансирования участники конкурса смогут претендовать на поддержку до 20 млн рублей на реализацию своих научных проектов.

Ученые уже разработали аэраторы для рыбохозяйственной отрасли, которые позволяют насыщать водоемы кислородом, в том числе помогут оживлять заморные водоемы. Сотрудники университета запатентовали препараты, которые губительно воздействуют на ДНК вредителей, но при этом безвредны для человека.

Специально выведенные жуки, клещи, клопы и другие насекомые без использования химических средств также уничтожают вредителей. К примеру, «родственник» божьей коровки – хищный жук криптолемус — эффективно борется с мучнистым червецом. Большое внимание ученые уделяют разработкам в сфере кормов для животных, так в одной из лабораторий ведется промышленное разведение мухи черная львинка и иных насекомых, из которых получают биополимеры, белки, жиры, органические удобрения.

Напомним, что ранее сибирским институтам выделен многомиллионный грант на закупку отечественного оборудования.