Новосибирской области достанется максимальная господдержка по программе развития села

Объём федеральных субсидий, которые получит Новосибирская область в 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий, будет самым высоким в стране и составит 2,2 миллиарда рублей. Средства поступят на реализацию семи проектов в пяти районах региона.

Новосибирская область продолжает входить в число лидеров по реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметили в правительстве региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции 1 декабря, общий объём финансирования по программе за три года её реализации с 2020 по 2022 годы составил порядка 3,2 млрд руб., из которых более 2,3 млрд руб. были направлены из федерального бюджета.

По словам министра, это один из лучших результатов в России по привлечению федерального финансирования в рамках программы.

«В этом году мы отработали ещё эффективнее – регион защитил на федеральном отборе на 2023 год семь проектов создания современного облика села – по ним Минсельхоз РФ направит нам порядка 1,3 миллиарда рублей, и ещё 150 миллионов добавит областной бюджет, а 54 миллиона – местные бюджеты и внебюджетные источники. Кроме того, средства будут выделены и по другим направлениям программы – на жилищное строительство, благоустройство территорий, подготовку кадров для сельского хозяйства. В итоге на 2023 год общий объём средств на программу комплексного развития сельских территорий в нашем регионе впервые достигнет суммы 2,2 млрд рублей», – сообщил Евгений Лещенко.

Проекты создания современного облика села в 2023 году будут реализованы в пяти районах региона — Сузунском (р.п. Сузун, сёла Верх-Сузун и Шипуново), Тогучинском (город Тогучин, сёла Березиково и Завьялово, станция Курундус, посёлок Шахта), Краснозёрском (р.п. Краснозёрское, посёлок Кайгородский), Новосибирском (село Толмачево, посёлок Красномайский) и Черепановском (посёлок Искра).

В прошлом году в Новосибирской области было реализовано пять проектов комплексного развития сельских территорий в Венгеровском (село Венгерово), Краснозёрском (село Орехов Лог), Маслянинском (р.п. Маслянино), Куйбышевском (село Нагорное, посёлок Заречный) и Баганском (село Баган) районах.

Всего с 2020 по 2022 годы в регионе реализовано 75 мероприятий по современному облику сельских территории, 78 проектов по благоустройству сельских территорий и два проекта комплексной жилищной застройки. В рамках соответствующей программы реконструировано и построено 36 км дорог, построено 33,7 км газопроводов, 76,5 км водопроводных сетей, 24,6 км электросетей и более 13,8 тыс. кв. м жилья.

По словам Евгения Лещенко, многое зависит от самой территории и от активности местных властей. С 2021 года Новосибирская область поддерживает проекты, предложенные самим районами, направляя им средства на разработку проектно-сметной документации объектов. В 2023 году на эти цели из регионального бюджета будет выделено около 75 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что бюджет Новосибирской области на 2023 год будет ориентирован на социальную поддержку и реализацию значимых проектов.