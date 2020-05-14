Минэкономразвития региона одобрил 1035 обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в отраслях, пострадавших от ограничений деятельности в период опасности коронавирусной инфекции, на предоставление отсрочек по кредитам на срок до 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Также было одобрено около трехсот обращений от местных компаний, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях по ставке 0% для выплаты заработной платы при условии сохранения коллектива.

Новосибирскому бизнесу доступна поддержка более 3 млрд рублей – это средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. Средства Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области формировались с 2009 года за счет регионального и федерального бюджетов. Они могут быть использованы для предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ограничений в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области пояснили, что Гарантийным фондом региона в апреле 2020 года уже принято 56 решений и дополнительных соглашений о пролонгации договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период. Речь идет о кредитных каникулах для предпринимателей до 6 месяцев. Фондом микрофинансирования Новосибирской области представлен ряд новых антикризисных продуктов для предпринимателей, по изменению графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет, переносу сроков гашения на более поздние. Также возможно увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств и увеличение максимальной возможной суммы микрозайма без залога до 300 тысяч рублей для наиболее пострадавших отраслей. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления микрозаймов 03.04.2020 г. Рассмотрено уже 54 обращения от субъектов МСП на реструктуризацию долгов и предоставление кредитных каникул.

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