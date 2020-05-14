ПСБ объявил о запуске услуги онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа и лимитом до 300 млн рублей для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн рублей для представителей малого и среднего бизнеса. Сервис ориентирован на поставщиков групп компаний «Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’кей», «Тандер», «Х5 Retail Group».

«Онлайн-факторинг – цифровой финансовый инструмент, благодаря которому бизнес может получать финансирование и не останавливать свою работу, что особенно важно для компаний-поставщиков крупных торговых сетей, которые в непростых условиях продолжают обеспечивать жителей продуктами и товарами первой необходимости», – прокомментировал управляющий директор по факторингу ПСБ Иннокентий Воловик. По его словам, за месяц пилотного тестирования продукта банк принял более 100 положительных решений по финансированию на общую сумму более 3 млрд рублей.

Для оформления данной услуги клиенту не нужно посещать офис банка. Все необходимые документы – согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, отчетность за 2019 год с отметкой налоговой, скан-копия контракта, передаваемого на финансирование – можно предоставить онлайн. Поручительство и залог при оформлении онлайн-факторинга не требуются.

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